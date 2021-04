Recettes

À la découverte de nos racines culinaires

La nature dégèle doucement. Les semis sont commencés. La chasse à l’oie blanche et au dindon sauvage approche. La pêche ouvre progressivement. Les forêts redeviennent nourricières. Et le livre L’érable et la perdrix est en librairie, pour vous donner encore plus envie d’autonomie alimentaire et de découverte des aliments de chez nous.