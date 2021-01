Voici venu le temps de l’année où les amateurs et amatrices de frangipane sont bien servis. Et tant mieux si on n’est que deux ou quatre à partager la galette des Rois. Ça fera de plus grandes parts et peut-être même un petit-déjeuner. Voici quelques bonnes adresses où acheter sa galette cette année. On vous suggère de la réserver, pour éviter les déceptions.

ÔFauria

La nouvelle pâtisserie en ligne de Christian Faure propose du haut de gamme digne du titre de Meilleur Ouvrier de France de son propriétaire. La galette sera garnie d’une crème d’amande au rhum agricole et à la vanille de Madagascar. Elle régalera six à huit personnes (inutile d’en faire de plus grosses, en cette période de restrictions sociales et familiales). Offerte en précommande depuis quelques semaines déjà, elle doit être réservée d’avance.

Pâtisserie Rhubarbe

Les galettes 2021 de la réputée pâtisserie Rhubarbe sont en vente jusqu’au 10 janvier. Mieux vaut réserver sur le site. La classique galette à la frangipane, au rhum et à la vanille sera de retour. Elle rivalisera avec une version pacane-érable. Petite touche locale sympathique : la fève est fabriquée par les céramistes d’Atelier Make.

1479, avenue Laurier Est

Boulangerie Jarry

Le pâtissier des lieux propose une galette classique à la crème d’amandes (formats 4-6 et 10-12) ainsi qu’une création carrée (pour six personnes) à la pomme caramélisée et à la camerise. Le boulanger, quant à lui, prépare des couronnes briochées à la provençale, en version sucre ou chocolat.

300, rue Jarry Est

Ô gâteries

Les amateurs de galette seront heureux d’apprendre que cette pâtisserie de Longueuil met le pithiviers à la frangipane ET la brioche des Rois provençale au menu jusqu’au 17 janvier. Dans les deux cas, il s’agira d’un format destiné à six potentiels monarques.

364, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

La Grigne

Dans cette boulangerie, qui aime bien ajouter une touche de ludisme à ses créations, il y aura plusieurs types de galettes. Il faudra appeler ou jeter un coup d’œil aux réseaux sociaux du commerce de Joliette pour en savoir plus. Les galettes seront en vente à compter du 5 janvier.

351, rue Saint-Charles-Borromée Nord, Joliette

Guillaume

Dans cette boulangerie chouchoute du Mile End, on se permet une petite fantaisie en ajoutant de la framboise à la galette classique. Deux formats (petit et grand) sont proposés, depuis la semaine dernière.

5134, boulevard Saint-Laurent

Autres adresses

