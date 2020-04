Europe : les ventes des viticulteurs pourraient baisser du tiers

(Paris) Les vignobles sont au bord du gouffre : la pandémie de la COVID-19 et les mesures de confinement qu’elle a entraînées, dont la fermeture des cafés et restaurants, pourraient entraîner une baisse des ventes de plus d’un tiers et même de moitié en valeur.