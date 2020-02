Les boucheries, paradis des carnivores

Pendant que les végétaliens, dont on parle beaucoup par les temps qui courent, estiment que toute forme de viande est inacceptable, certains carnivores, eux, croient que la viande mérite d’avoir sa place dans notre alimentation, à condition de provenir d’élevages et de boucheries qui savent bien faire les choses en prenant bien soin des bêtes et en utilisant tout l’animal. Certaines de ces bonnes boucheries, en plus de vendre au détail, proposent des sandwichs et d’autres plats prêts à manger. En voici quelques-unes.