Pendant que les végétaliens, dont on parle beaucoup par les temps qui courent, estiment que toute forme de viande est inacceptable, certains carnivores, eux, croient que la viande mérite d’avoir sa place dans notre alimentation, à condition de provenir d’élevages et de boucheries qui savent bien faire les choses en prenant bien soin des bêtes et en utilisant tout l’animal. Certaines de ces bonnes boucheries, en plus de vendre au détail, proposent des sandwichs et d’autres plats prêts à manger. En voici quelques-unes.

La boucherie Lawrence

Installée boulevard Saint-Laurent, dans le Mile End, petite sœur des restaurants Lawrence et Larrys, situés non loin, cette boucherie a été l’une des premières à Montréal à embrasser cette idée de redécouvrir ce métier noble pour proposer de bonnes coupes de viande provenant d’élevages qui respectent les animaux. D’ailleurs, elle affiche depuis toujours, en magasin, la liste des producteurs chez qui elle s’approvisionne. La maison offre des sandwichs en tous genres, préparés avec ses viandes. J’aime particulièrement celui à la porchetta, ainsi que les autres produits d’épicerie artisanaux choisis minutieusement.

5237, boulevard Saint-Laurent, Montréal

> Consultez le site de la boucherie : http://lawrencemtl.com/larrys/

La boucherie Lorrain

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La boucherie Lorrain, une institution à Rosemère

Institution à Rosemère, repère dans la couronne nord, tenue par Ginette et Francis Lorrain, mère et fils, cette boucherie propose des viandes de petits producteurs québécois — dont on retrouve tous les noms sur le site web — et les cuisine aussi sur place. On peut ainsi arrêter pour acheter le repas du soir à cuisiner à la maison, des viandes déjà marinées ou manger sur place un hamburger, des saucisses maison, un foie de veau grillé ou une assiette de boudin noir, par exemple, avec une bière ou un verre de vin. Quelques salades et d’autres plats comme des tacos sont aussi proposés pour les moins carnivores.

145, boulevard Labelle, Rosemère

> Consultez le site de la boucherie : http://boucherielorrain.com/

La boucherie Provisions

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le restaurant (et boucherie) Provisions, avenue Van Horne

Le restaurant Provisions, avenue Van Horne, propose depuis toujours une cuisine ancrée directement sur ce qui est offert sur le marché, selon les saisons. Son bar à vins et sa boucherie poursuivent cette philosophie, en proposant des viandes de petits producteurs que la maison connaît personnellement. Encore ici, on peut acheter de la viande pour la cuisiner soi-même, manger sur place puisqu’il y a un bar à vin nature, ou encore commander un sandwich au jambon, à la dinde, au salami et tutti quanti. Il y a aussi des légumes et des « cheeseburgers », donc personne n’est en reste.

1142, avenue Van Horne, Montréal

> Consultez le site de la boucherie : https://www.restaurantprovisions.ca/boucherie

La boucherie Abu Elias

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La boucherie Abu Elias

C’est le site Eater qui m’a mise sur la piste de cette boucherie libanaise de Saint-Laurent, en la consacrant comme une des valeurs sûres de Montréal actuellement. C’est donc une boucherie halal, mais aussi un endroit où on prépare sur place, sur le charbon, toutes sortes d’ingrédients pour des sandwichs, qu’ils soient à la langue, à la cervelle, ou plus classiques comme les soujouk, shish taouk et autres compositions au filet mignon… Il y a aussi des plats crus, comme le kafta. Le poulet grillé au charbon est lui aussi offert, et on accompagne le tout de taboulé pour une dose de vitamines. Savoureux.

733, boulevard de la Côte-Vertu, Montréal

> Consultez le site de la boucherie : https://fr-ca.facebook.com/pages/category/Butcher-Shop/Abu-Elias-401812933232892