Neuf ans de Pastaga

C’est un étrange temps pour souligner un anniversaire, pas de doute, surtout lorsque l’avenir est si incertain. Mais ce n’est pas une pandémie qui empêchera Martin Juneau et son associé depuis les débuts du Pastaga, Louis-Philippe Breton, ainsi que leurs partenaires, le chef Alexandre Loiseau et le directeur de salle Kévin Fromentin, de souligner et célébrer les neuf ans d’existence du restaurant le 9 décembre.