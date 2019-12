Ni le temps ni le goût de cuisiner pour Noël ? On peut malgré tout en mettre plein la vue aux invités. Voici trois menus à emporter qu’il est encore temps de commander.

Karyne Duplessis Piché

Collaboratrice invitée

Montréal, Québec et les environs

L’Académie culinaire est connue pour ses cours de cuisine et ses plats préparés. L’entreprise bonifie son offre cette année avec un repas de Noël livré à la maison. Elle propose un plat principal qu’on ose rarement cuisiner soi-même : un cassoulet. La boîte-repas s’inspire des saveurs du sud-ouest de la France, car en plus du potage, du cassoulet et de la traditionnelle bûche de Noël, elle comprend une surprise salée à tartiner. L’ensemble permet de servir quatre personnes.

La boîte coûte 129 $ et elle est livrée sans frais dans plusieurs régions du Québec. Autre nouveauté, pour chaque boîte-repas vendue, l’Académie culinaire versera une somme équivalant à deux repas pour des enfants dans le besoin par l’intermédiaire de l’organisme Kiwanis.

> Consultez le site de la Réserve culinaire

À Québec

PHOTO FOURNIE PAR LE CHÂTEAU FRONTENAC Le Château Frontenac propose un repas trois services : un potage à la courge, une dinde de la ferme et ses accompagnements ainsi qu’une bûche.

Cuisiner une dinde pour le réveillon, c’est classique, mais c’est aussi beaucoup de travail. Alors quand le Château Frontenac propose de s’en occuper, on dit « oui » ! Depuis une dizaine d’années, l’établissement du Vieux-Québec propose des menus traditionnels de Noël à emporter. Le choix de base comprend trois services : un potage à la courge, une dinde de la ferme et ses accompagnements ainsi qu’une bûche. La facture de 175 $ est étonnamment raisonnable pour quatre personnes. Et il y a des restants ! Si vous avez envie de vous gâter, vous pouvez troquer la dinde contre un bœuf Wellington pour quelques dollars de plus. Idem pour le dessert : on peut remplacer la bûche par la version signature du pâtissier, plus grande et plus élaborée. Les commandes sont acceptées jusqu’au 20 décembre. Il faut se déplacer au Château le 24 décembre au matin pour récupérer le repas.

> Consultez le site des Amis du Château

Partout au Québec

PHOTO FOURNIE PAR JÉRÔME FERRER Le menu de Jérôme Ferrer comprend un foie gras entier

Le chef Jérôme Ferrer propose depuis plusieurs années un menu de Noël pour emporter ou à faire livrer. Son menu célébration à 335 $ est plus cher, mais il permet de servir six personnes et son contenu est très chic. Il comprend un cappuccino de crème de homard à la truffe dont les invités se souviendront longtemps, un foie gras en entier façon torchon, une tourtière, six cuisses de canard et six gratins dauphinois. Il ne reste plus qu’à demander aux invités d’apporter le dessert… mais vous n’aurez peut-être plus faim !

> Consultez le site de la Boîte du chef