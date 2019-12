Le défi de la glace transparente

Rien de plus simple que de mettre de l’eau au congélateur pour créer des glaçons. Sauf si on souhaite que la glace soit limpide et claire comme du cristal. Réaliser ces glaçons transparents, comme ceux qui sont servis dans les bars, demande beaucoup de volonté, du temps et quelques connaissances. Voici quelques conseils pour y parvenir.