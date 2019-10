Le troisième festival Cuisine, cinéma et confidences se déroulera à Baie-Saint-Paul du 8 au 10 novembre.

Ève Dumas

La Presse

On proposera un programme alléchant mariant films gourmands et cuisine inspirée, comme ce repas d’ouverture qui suivra la projection de La saveur des ramen, cuisiné par le tandem Émile Tremblay et Sylvain Dervieux (Les Faux Bergers, Baie-Saint-Paul) et par Sloane Lamarre (Noren, Montréal).

Samedi, à midi, le chef Hugue Dufour (M. Wells Steakhouse, New York) sera le maître d’œuvre d’un grand méchoui convivial en compagnie d’autres chefs, événement qui précédera la projection du documentaire Le steakhouse, consacré au chef montréalais qui vit aujourd’hui à New York.

La soirée gala du samedi s’inspirera du film Les recettes du bonheur et mariera cuisines indienne et française, avec la participation des chefs Yvan Lebrun (Initiale, Québec), Baptiste Peupion (Le Reine Elizabeth, Montréal), Pierre-Olivier Ferry (L’atelier culinaire Pierre-Olivier Ferry, Métis-sur-Mer), Philippe Petrazzini (Baie-Saint-Paul) et celle de la chocolatière Nancy Samson (Trois-Rivières).

Dimanche, Chrystine Brouillet animera un brunch littéraire cuisiné par Martin Gagné (ITHQ, Montréal).

Les billets sont en vente dès maintenant.

Consultez le site du festival : https://www.cuisine-cinema-et-confidences.com/