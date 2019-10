Quelques fois par mois, le Vignoble du Ruisseau organise des événements gourmands avec son nouveau chef exécutif, Jean Michel LeBlond, alias John Mike (Tripes et caviar, Espadon Pop-up).

Ève Dumas

La Presse

Ces repas thématiques suivent les saisons et peuvent accueillir jusqu’à 120 personnes. Les dernières tomates anciennes de la saison, du verjus, des gnocchis, du porc mangalitza et des champignons seront servis au Souper de vigneron tenu les samedis 5 et 26 octobre.

En novembre, place à une cuisine encore plus automnale, avec les incontournables courges, l’argousier et le bœuf Highland, entre autres.

Naturellement, les vins du domaine peuvent être achetés à la boutique (avec rabais de 10 % sur preuve de réservation) pour accompagner le repas.

Le menu est offert à 65 $, plus taxes.

Voilà une autre belle raison d’aller explorer ce chouette coin qu’est Dunham.

4500, chemin Strobl, Dunham

>>> Consultez le site du vignoble