Wally BBQ: viande de compétition

Roulottes, tentes et chapiteau démontables, le site du concours organisé dans le secteur industriel de l'arrondissement de Saint-Léonard ressemble à un paddock de course automobile. À la différence que ce sont des barbecues et des fumoirs que l'on sort des remorques.

« Pour cuisiner quatre plats de six bouchées, j'arrive avec une remorque de 30 pi, nous explique Dany Tremblay, de Wally BBQ. J'utilise six barbecues, dont deux fumoirs aux granules haut de gamme, et j'en ai un troisième en pièces détachées dans le camion, en cas de pépin. Heureusement que j'ai réussi à me trouver des commanditaires cette année, ça me coûte pas mal moins cher. Je me suis rendu dans l'élite dans ma première année complète de compétition, je n'ai plus besoin de cogner aux portes, je peux me concentrer sur les techniques de cuisson. »

À leur arrivée, les membres de l'équipe Wally BBQ font d'abord du repérage. Comme il faut remettre les plats aux juges à un moment très précis, chaque instant compte. On calcule donc le temps qu'il faut pour se rendre jusqu'au chapiteau des juges. « On ajuste ensuite le déroulement de notre horaire de cuisson et de préparation », explique Dany Tremblay. Il faut voir la liste exhaustive que Dany prépare pour chaque compétition ; tout y est consigné selon un horaire réglé comme du papier à musique, saumures, rinçage, préparation des boîtes de présentation, réduction des sauces, rien n'est laissé au hasard.