Un peu plus de 66 % des électeurs québécois ont finalement exercé leur droit de vote cette année, a confirmé mardi le Directeur général des élections (DGEQ). Il s’agit d’une légère baisse par rapport à 2018, mais surtout, d’un des résultats les plus faibles des dernières années.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Le DGEQ établit en effet à 66,05 % le taux de participation, en date de 13 h ce mardi. En principe, il s’agirait du chiffre final, l’organisme ne prévoyant pas faire d’autres mises à jour sur le sujet.

En soirée, lundi, Élections Québec avait pourtant projeté qu’environ 67,7 % des électeurs québécois avaient apposé leur bulletin dans l’urne. Il s’agissait alors d’une hausse anticipée par rapport aux élections de 2018, année où le taux de participation avait été de 66,45 %.

Les résultats finaux confirment toutefois que la participation est en légère baisse, en comparaison avec il y a quatre ans. La dernière fois que le taux de participation avait été aussi faible, c’était en 2008, avec 57,43 %. Avant cela, il faut remonter à 1927 pour avoir un taux plus faible (56,38 %).

Notons que cette année, environ de 6,3 millions de personnes étaient inscrites sur la liste électorale québécoise. En 2018, ils étaient 6,1 millions à l’être.

C’est encore une fois dans la région de Québec que l’on a le plus voté, avec les circonscriptions de Louis-Hébert (81,09 %) et Chutes-de-la-Chaudière (78,88 %). En Montérégie, la circonscription de Montarville arrive troisième, avec 78,72 %, suivie par Beauce-Nord (77,03 %) et Beauce-Sud (75,93 %).

Rappelons que cette année, à la fin septembre, l’engouement pour le vote par anticipation s’était clairement confirmé, alors qu’en en deux jours, plus d’un électeur sur cinq avait déjà exercé son droit de vote, une hausse marquée par rapport à 2018. C’était alors la première fois que la barre des 20 % est franchie sur ce plan. Plus précisément, ce sont 22,92 % des électeurs ont voté par anticipation cette année.

En 2018, 17,93 % des électeurs avaient voté à l’avance, en comptant ces deux mêmes journées ainsi que les votes enregistrés sur les campus et dans les bureaux des directeurs de scrutin dans chaque circonscription. Il s’agit donc d’une hausse de tout près de 5 % par rapport à il y a quatre ans.