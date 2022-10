Québec solidaire (QS) promettait de conquérir de nouvelles circonscriptions. Mieux : il espérait devenir l’opposition officielle. Mais au terme de la course, lundi, le parti de gauche a fini la campagne électorale avec le même nombre de députés qu’en 2018, avec un gain à Montréal, mais aussi une défaite cuisante en Abitibi-Témiscamingue.

« Québec solidaire va être une opposition vigilante. On va être une opposition de propositions, on va proposer des solutions et on va s’opposer à toutes les mauvaises décisions [de François Legault]. […] La lutte aux changements climatiques ne peut pas attendre quatre ans. C’est dans le prochain mandat que ça passe ou ça casse », a affirmé le co-porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, aux militants rassemblés au MTelus à Montréal.

QS s’est enraciné encore davantage dans la métropole. Les troupes de M. Nadeau-Dubois ont obtenu les clés de la circonscription de Maurice-Richard, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Leur candidat Haroun Bouazzi, de la Banque de développement du Canada, l’a emporté face à l’avocate Audrey Murray, qui se présentait pour la Coalition avenir Québec (CAQ).

Tout au long de la soirée, M. Nadeau-Dubois s’est aussi demandé s’il allait pouvoir compter sur l’arrivée à Québec de la présidente du parti, Alejandra Zaga Mendez. La Québécoise d’origine péruvienne a talonné la députée libérale sortante dans la circonscription de Verdun, Isabelle Melançon. Mais au moment où ces lignes étaient écrites, Mme Melançon conservait son siège avec une avance d’à peine une centaine de voix.

Dans la circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, la députée solidaire sortante Émilise Lessard-Therrien a été remerciée par les électeurs, qui ont préféré élire Daniel Bernard, ex-député libéral aujourd’hui caquiste. Cette défaite de QS est crève-cœur pour le parti, qui misait beaucoup sur la réélection de Mme Lessard-Therrien. Cette dernière a été de tous les combats pour que la Fonderie Horne respecte les normes québécoises d’émission d’arsenic.

Sièges maintenus à Québec et à Sherbrooke

Ailleurs au Québec, QS est parvenu à conserver toutes les autres circonscriptions qu’il détenait depuis 2018. Etienne Grandmont a remplacé Catherine Dorion comme député de Taschereau, au centre-ville de Québec. Sol Zanetti est aussi parvenu à garder son siège dans la circonscription voisine de Jean-Lesage, alors que la CAQ a fait tous les efforts pour tenter de faire élire l’ex-enseignante Christiane Gamache, qui se présentait pour la deuxième fois.

En Estrie, où la caravane solidaire est allée à de nombreuses reprises au cours de la campagne électorale, la formation a connu une victoire convaincante dans Sherbrooke. La députée sortante Christine Labrie a ainsi gardé son siège face à l’ex-députée fédérale, ex-mairesse de Longueuil et ex-commentatrice vedette à LCN Caroline St-Hilaire. Elle se présentait pour la CAQ.

Mais dans la circonscription voisine de Saint-François, la candidate vedette solidaire Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique, n’a pas réussi le pari de ravir la circonscription à la députée caquiste sortante Geneviève Hébert. À Montréal, les députés sortants Vincent Marissal, Manon Massé, Ruba Ghazal, Andrés Fontecilla, Alexandre Leduc et Gabriel Nadeau-Dubois ont tous été réélus.

Revoir le mode de scrutin

Dans son discours devant les militants solidaires, lundi soir au MTelus, Gabriel Nadeau-Dubois a promis qu’il relancerait le combat afin de réformer le mode de scrutin au Québec. Au cours de la campagne électorale, il a d’ailleurs affirmé que le système était « brisé ».

Au moment où on écrivait ces lignes, Québec solidaire obtenait 14,9 % des suffrages dépouillés, en avance sur les autres partis de l’opposition, et il gagnait 10 circonscriptions. Le Parti conservateur d’Éric Duhaime obtenait pour sa part 13,1 % des suffrages, sans aucun député élu. Le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon, qui a été élu dans la circonscription montréalaise de Camille-Laurin (anciennement Bourget), a remporté la course dans trois circonscriptions et il obtenait 14,8 % des suffrages. Chez les libéraux de Dominique Anglade, on obtenait 23 sièges et 14,4 % des votes exprimés à l’échelle du Québec.

Le système politique québécois uninominal majoritaire à un tour ne donne pas de sièges au Parlement en fonction du vote populaire. « Il faut que François Legault reconnaisse le problème », a dit M. Nadeau-Dubois. Le premier ministre caquiste a pour sa part affirmé au cours de la campagne électorale que la réforme du mode de scrutin n’était pas une priorité.