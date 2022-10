Paul St-Pierre Plamondon affirme que le PQ continue toujours de monter dans les intentions de vote, et qu’il pourrait former l’opposition officielle.

(Trois-Rivières) Paul St-Pierre Plamondon a relancé, comme en 2018, une opération « convaincre » inspirée du référendum de 1995 pour que les militants péquistes attirent les électeurs indécis. Il a défendu sa décision d’accepter la demande de deux candidats exclus de continuer de faire campagne.

Charles Lecavalier La Presse

De passage pour la première fois à Trois-Rivières depuis le début de la campagne électorale, M. St-Pierre Plamondon a relancé l’opération convaincre, imaginé par Jacques Parizeau, comme Jean-François Lisée l’avait fait avant lui en 2018.

Cette campagne vise « à ce que je chaque personne se donne l’objectif de convaincre un indécis, juste un ». « En 2022, je lance exactement la même chose, une nouvelle opération convaincre. Il nous reste une fin de semaine pour y arriver », a-t-il lancé.

Si vous avez aimé la campagne du PQ […] Allez parler à quelqu’un qui peut-être n’ira pas voter, aller parler à un indécis. Paul St-Pierre Plamondon , chef péquiste

Il affirme que le PQ continue toujours de monter dans les intentions de vote, et qu’il pourrait former l’opposition officielle. Il a également dû défendre sa décision de permettre à deux ex-candidats — dans Rousseau et L’Assomption — de continuer de faire campagne malgré des propos antimusulmans tenus en 2015 et 2016.

Décisions difficiles

« Ils m’ont demandé d’être jugé sur l’ensemble, et non pas sur des publications de 2015 seulement, j’ai accepté cette demande. Le leadership, c’est de prendre des décisions difficiles, dans le respect et l’écoute de tout le monde impliqué en essayant de considérer tous les aspects », a-t-il dit.

« J’ai pris ma décision et les gens jugeront », a-t-il ajouté. Pour des raisons légales, Pierre Vanier et Catherine Provost seront toujours identifiés au nom du Parti québécois sur les bulletins de vote. Le chef péquiste s’engage toutefois à ce que le parti n’en tire aucun bénéfice.

Il va redonner les sommes versées par le Directeur général des élections « à des œuvres de charité ». Et « si vraiment on est dans le cas précis ou deux oppositions avec les mêmes nombres de sièges et qu’il faut s’en remettre au scrutin universel pour essayer de départager, c’est simple on dira à l’Assemblée ne tenez pas compte des votes issus de ces deux comtés », a-t-il ajouté.