(Saint-Marc-des-Carrières) Le plaidoyer pour l’immigration lancé par Éric Duhaime dans son discours mercredi soir contraste avec certains des propos qu’il a tenus par le passé comme animateur à la station de radio FM93 à Québec. Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) avait alors insinué que les pays arabo-musulmans n’avaient pas réussi « à cause du cerveau » de leurs gens en tentant d’expliquer le conflit entre Israël et le monde musulman.

Mylène Crête La Presse

« Trouvez-moi un pays arabo-musulman qui a réussi à cause du cerveau de ses gens, avait-il déclaré en février 2019. Les seuls pays qui réussissent dans le monde arabo-musulman, c’est parce qu’ils ont du pétrole en dessous des pieds. Il n’y a pas beaucoup de mérite. »

Mercredi soir, le chef conservateur avait invité ses partisans à tourner la page sur « l’attitude passéiste » de François Legault envers l’immigration et l’avait accusé de faire passer les Québécois pour des intolérants.

Il avait ajouté que « voir l’autre comme un étranger, comme une menace » appartient au passé et qu’il faut plutôt « le voir comme apport, comme un voisin, comme un potentiel ami, comme un potentiel collègue de travail ».

Comment concilier ses déclarations controversées comme animateur de radio et cette main tendue par le chef d’un parti politique ? Considère-t-il ses propos comme racistes ?

« Non, ce que je disais, c’est que c’est des pays où malheureusement, on se fie beaucoup aux revenus pétroliers plutôt qu’à l’économie du savoir, a-t-il justifié. Et moi, je pense que c’est important que ces gens-là, on exploite leur savoir et leur talent. »

Cap sur la Beauce

Le PCQ espère pouvoir remporter deux circonscriptions en Beauce où la pénurie de main-d’œuvre est criante. Il a d’ailleurs visité plusieurs usines dans la région de Chaudière-Appalaches au cours des derniers jours.

Un sondage Segma effectué pour le compte du quotidien Le Soleil et du FM93 laisse entrevoir de chaudes luttes dans Beauce-Nord et dans Beauce-Sud. Il donne d’ailleurs une avance au candidat conservateur dans Beauce-Nord, Olivier Dumais, qui est également maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, contre le député caquiste Luc Provençal.

Les résultats démontrent une division du vote en fonction des générations. Le PCQ reçoit un fort appui des 18-34 ans dans la région tandis que ce sont les 45 ans et plus qui comptent voter pour la Coalition avenir Québec.

Le chef conservateur a lancé un appel aux aînés en conférence de presse jeudi. Lors d’une entrevue matinale à CHOI Radio X, il avait indiqué qu’un gouvernement conservateur lèverait l’ensemble des mesures sanitaires. Croit-il que ses prises de position à ce sujet font peur aux aînés ?

J’espère qu’on peut les rassurer. Il va falloir qu’on ait un message pour les rassurer et il va falloir qu’on demande aux enfants et aux petits-enfants d’appeler leurs grands-parents. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur

Son candidat dans Beauce-Nord, Olivier Dumais, a révélé dans une baladodiffusion avoir enfreint les règles sanitaires lors d’un voyage de motoneige durant l’hiver 2021 parce qu’il avait oublié que le Québec était en zone rouge. Lui et cinq de ses amis s’étaient alors retrouvés dans son chalet.

« On n’acceptera pas de se faire intimider par des bullies de cette façon-là », s’est exclamé Éric Duhaime lorsque les journalistes l’ont questionné à ce sujet. « La campagne de salissage de la CAQ, c’est assez. »

Il a accusé au passage la candidate caquiste dans Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, d’avoir enlevé son masque lors d’un vol pour aller constater les dégâts aux Îles-de-la-Madeleine en contravention avec les règles fédérales alors en vigueur. Elle avait publié une photo sur son compte Twitter. Les pilotes de l’avion leur auraient indiqué que « les masques n’étaient pas nécessaires », a expliqué son attaché de presse.