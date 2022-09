Pour la deuxième fois de la campagne électorale, François Legault présente des excuses pour des propos controversés. Il les offre cette fois à Carol Dubé, conjoint de Joyce Echaquan, cette mère de sept enfants morte sous une pluie d’insultes racistes à l’hôpital de Joliette en 2020.

Tommy Chouinard La Presse

Lors du Face-à-Face jeudi soir dernier, François Legault avait soutenu que « le problème qui est arrivé avec Mme Joyce à l’hôpital de Joliette est maintenant réglé ». Cette déclaration avait soulevé la colère de la Nation atikamekw.

La famille de Mme Echaquan s’était dite stupéfaite que M. Legault ait appuyé ses dires en faisant valoir qu’il avait rencontré Carol Dubé. Ils se sont plutôt croisés de manière fortuite lors de la vistie du pape. Ils ont discuté moins d’une minute.

Puis, samedi dernier, François Legault avait accusé la communauté atikamekw et la famille de Mme Echaquan de vouloir « faire un débat de mots » sur le racisme systémique plutôt que de « régler les problèmes sur le terrain ».

Carol Dubé a témoigné de son indignation dans une entrevue accordée à La Presse et publiée mardi. Il a reproché au premier ministre de lui avoir mis des mots dans la bouche. « Il a profité de mon silence », a-t-il témoigné, ajoutant que les choses n’ont pas vraiment changé deux ans après la mort de sa conjointe.

Lors d’un point de presse à Orford mardi, François Legault n’a pas attendu la période des questions pour réagir à la sortie de M. Dubé. Il s’est adressé directement à lui devant les caméras.

« Ce que vous avez vécu, M. Dubé, vous et votre famille, c’est dramatique. C’est d’une grande tristesse. La semaine dernière au débat, je vous crois sur parole, je vous ai heurté et je m’en excuse sincèrement », a-t-il affirmé. « J’espère avoir l’occasion après les élections de vous rencontrer et d’être capable d’échanger. Parce que je peux imaginer comment ça doit être dur de vivre ce que vous avez vécu. »

« Maintenant, ce que j’essayais de faire au débat, c’est d’expliquer comment on veut à la CAQ lutter contre le racisme. Il y a encore du racisme au Québec, en particulier contre les Autochtones. C’est inacceptable », a-t-il ajouté.

Pour lui, « la situation s’est beaucoup améliorée à Joliette ». « Et je pense qu’il faut que tout le monde le reconnaisse », a-t-il poursuivi.

« Je me suis assuré avec la présidente du CISSS [de Lanaudière] que la situation s’était beaucoup améliorée. Donc, c’est que j’essayais de dire, peut-être maladroitement. Mais je voulais quand même dire que notre démarche est sérieuse. Et je veux aussi dire à M. Dubé et à tous les Autochtones que je suis très conscient qu’il y a encore des problèmes à régler. »

Pour lui, « ce qui est important de dire, au-delà des débats de concept, c’est qu’il y a des personnes racistes au Québec, en particulier envers les Autochtones et il faut combattre ça. C’est ce qu’on a fait concrètement depuis quatre ans ».

Il n’a pas écarté l’idée d’accepter l’invitation de participer à la cérémonie à la mémoire de Joyce Echaquan le 28 septembre, mais il a ajouté qu’il ne voudrait pas être une source de « distraction » pendant ce « moment important de recueillement ».

Plus tôt dans la campagne, François Legault avait présenté des excuses après avoir associé immigration et violence. Dans les deux cas, on parle d’« un sujet délicat, et moi, je suis un gars plutôt direct. Des fois, ça peut être mal interprété », a-t-il dit pour expliquer la situation.