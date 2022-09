(Rimouski) Une étude commandée par le gouvernement Legault concernant « les impacts des grands projets d’infrastructures sur l’aménagement du territoire », comme un troisième lien Québec-Lévis, restera secrète.

Tommy Chouinard La Presse

C’est une étude « qui n’a rien à avoir avec le projet qui est sur la table », a plaidé François Legault en conférence de presse à Rimouski, samedi. « Quand l’étude va être bonne, quand elle va être terminée au début de 2023, on va la publier. »

Le chef caquiste François Legault a refusé de rendre publique cette recherche commandée par son gouvernement et portant sur « les impacts des grands projets d’infrastructures sur l’aménagement du territoire ». Elle a été réalisée par l’École nationale d’administration publique (ENAP) en 2019, au coût de 114 000 $. Le gouvernement l’a entre les mains.

Elle fait partie des sept études commandées jusqu’ici au sujet du troisième lien, au coût de 28 millions de dollars. C’est l’une des deux qui sont terminées – l’autre, faite sous les libéraux, a disparu du site web du ministère des Transports du Québec (MTQ). Le porte-parole du MTQ, Nicolas Vigneault, disait à La Presse plus tôt cette semaine que l’analyse de l’ENAP constitue un « intrant » à « l’étude d’opportunité » en cours et ne peut donc être diffusée.

« L’étude dont vous parlez, c’est une étude qui a été faite pour un lien à l’est avec six voies », alors que maintenant « on a un nouveau projet de quatre voies de centre-ville à centre-ville », a soutenu M. Legault.

« Je n’ai peur de rien ! s’est défendu le chef caquiste. Si je publiais une étude qui n’a rien à voir avec le projet qui est sur la table […], vous seriez les premiers à dire : l’étude n’est pas bonne ».

Les jeunes s’esclaffent face au troisième lien

De passage à un évènement de Force jeunesse à Montréal, la vice-première ministre sortante et candidate caquiste dans la région de Québec, Geneviève Guilbault, a défendu samedi le projet de troisième lien autoroutier du gouvernement devant un parterre plutôt sceptique.

Quand l’animateur de la conférence lui a posé une question concernant le projet de la CAQ, qui ne s’appuie sur aucune étude, les jeunes présents ont ri aux éclats. « Je pense qu’on a un défi de communication sur le troisième lien. […] Je peux comprendre que quelqu’un qui habite à Montréal et qui vit dans le trafic aussi depuis toujours se dit un peu qu’il n’y a pas tant de trafic que ça à Québec », a réagi Mme Guilbault lors d’une mêlée de presse.

La candidate caquiste a toutefois rappelé qu’il ne fait aucun doute à ses yeux que la région de Québec doit bâtir une nouvelle autoroute sous le fleuve. Selon elle, la circulation augmente et ne cessera pas d’augmenter sans ce projet.

Le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui était aussi présent à l’évènement, a par la suite critiqué le projet de troisième lien. « François Legault, comme premier ministre sortant, a déjà inscrit son projet au [Plan québécois des infrastructures] (PQI). [Il] a déjà entamé le projet, avant même d’avoir des études sur la pertinence du projet. C’est gênant. Cette affaire-là, ç’a l’air de plus en plus fou », a-t-il dit.

Legault se défend

Vendredi, François Legault a admis que l’actuel projet de tunnel autoroutier à quatre voies entre Québec et Lévis ne repose sur aucune étude. Son gouvernement a présenté à la mi-avril cette nouvelle version de son projet de tunnel. Sa facture s’élèverait à 6,5 milliards. Selon les explications de M. Legault, le gouvernement a préparé ce projet de troisième lien revu et corrigé sans avoir d’études en main pour le justifier et l’appuyer.

« On n’a pas étudié, il n’y a aucune étude qui prend le projet de tunnel à quatre voies, dont deux voies pour le transport collectif. Il n’y en a aucune », avouait-il.

Samedi, François Legault a continué de justifier son projet en disant que les deux ponts actuels « sont congestionnés » et que l’« on prévoit une augmentation de la population à Lévis et à Québec ».

Le gouvernement a également fait valoir dans les derniers mois que son projet de tunnel est réclamé dans l’Est-du-Québec et sera utile pour sa population. Or sa candidate dans Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, a refusé d’aborder le sujet lors d’une mêlée de presse avec les journalistes qui couvrent la campagne de M. Legault. Elle a plutôt accepté de parler du projet de prolongement de l’autoroute 20, sans toutefois être en mesure de préciser un échéancier.

« Ce que j’ai annoncé cette semaine, c’est que je ferais le suivi, la création d’un comité de suivi avec les élus locaux pour que les études se fassent et que les choses se fassent dans l’ordre. […] On souhaite que le projet avance, et c’est ce que je vais faire dans le prochain mandat », a-t-elle affirmé.

Au Parc national du Bic, François Legault a promis la création de trois parcs nationaux (Côte-de-Charlevoix, Dunes-de-Tadoussac et Nibiischii). Six parcs existants seraient agrandis (Mont-Orford, Plaisance, Îles-de-Boucherville, Mont-Saint-Bruno et Bic). Le tout coûterait 300 millions. Il s’engage également à créer une enveloppe de 150 millions pour appuyer les municipalités à créer des espaces verts et améliorer l’accès aux cours d’eau.

Avec Hugo Pilon-Larose, La Presse