Le tunnel sera situé à l’est des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

(Montréal) Le projet de tunnel autoroutier à quatre voies entre Québec et Lévis ne repose sur aucune étude, a reconnu François Legault vendredi. Des analyses sont toujours en cours et seraient prêtes dans la prochaine année, selon lui.

Tommy Chouinard La Presse

Le chef caquiste a fait cette étonnante révélation en conférence de presse, lorsqu’on l’a relancé sur les études concernant le troisième lien qu’il refuse toujours de rendre publiques.

« Les études qui avaient été faites, c’était les études qui avaient été demandées par les libéraux qui ne parlaient pas d’un tunnel à quatre voies de centre-ville à centre-ville », a-t-il expliqué.

« On n’a pas étudié, il n’y a aucune étude qui prend le projet de tunnel quatre voies, dont deux voies pour le transport collectif. Il n’y en a aucune. » Le gouvernement Legault avait présenté cette nouvelle version de son projet de tunnel plus tôt cette année. « On espère dans la prochaine année avoir le résultat de toutes les études », a-t-il dit.

« Ils sont en train de les faire, les études. On ne part pas de zéro, ça avance. »