(Montréal) Le Parti québécois s’engage à créer un ministère de la Condition féminine, qui ne serait plus un secrétariat, pour freiner le recul de la situation des femmes. Ce nouveau cabinet veillerait à prendre de front l’enjeu de la violence conjugale et de féminicides, promet la formation.

Fanny Lévesque La Presse

Un gouvernement péquiste instaurerait un ministère de la Condition féminine, qui serait complètement autonome. Pour l’heure, le Secrétariat de la condition féminine relève du ministère du Conseil exécutif. « Tant que ça demeure un secrétariat, donc quelque chose qui est sous délégué dans la structure, bien il y a moins de pouvoir, moins de budgets, moins d’influence », a résumé le chef Paul St-Pierre Plamondon.

Entouré de plusieurs candidates du Grand Montréal, le chef du Parti québécois a promis une série de mesures pour s’attaquer à la violence conjugale, mais aussi pour s’assurer que le Québec demeure une société égalitaire. « On le voit partout sur la planète, il y a des reculs importants », a fait valoir M. St-Pierre Plamondon, lors d’une annonce au parc Maisonneuve, à Montréal.

« Au Québec, on est une société assez égalitaire, mais on sent une nécessité d’agir sur un certain nombre de sujets », a-t-il ajouté. Le PQ a déjà promis de réformer la Loi sur l’équité salariale pour lui donner plus de mordant et rattraper l’écart salarial entre les hommes et les femmes. Il veut aussi modifier la Loi sur les normes du travail pour prévoir 10 jours de congé pour les victimes de violence conjugale.

Au lendemain du huitième féminicide de l’année au Québec, il « faut réagir », a plaidé le chef péquiste. L’an dernier « Il y a un manque de ressource, il y a un manque de coordination et pour assurer une meilleure prévention contre les violences, il doit y avoir des mesures structurantes », soutient-il. En 2021, la province a été secouée par 26 féminicides, une année particulièrement meurtrière.

Les mois difficiles de la pandémie ne sont pas étrangers à ce triste bilan, croit le chef du PQ. « [Il y a aussi] un recul en général, on a peut-être pris pour acquis certaines choses dans notre société et on se rend compte que, quand on a des gains et qu’on ne s’en occupe pas, ça peut reculer rapidement, d’où l’idée qu’on a de créer un ministère », a-t-il expliqué.

Ce nouveau ministère disposerait d’un budget annuel de fonctionnement de 50 millions pour superviser toute l’action de l’État en matière de droits des femmes et de lutte contre la violence. Un secrétariat serait aussi créer au sein de ce cabinet dont la responsabilité serait d’assurer la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations du rapport Rebâtir la confiance, déposé en décembre 2020.

Instaurer un Secrétariat à la coordination et à l’intégration des actions en matière de violences sexuelles et conjugales fait d’ailleurs partie des 190 recommandations du comité transpartisan.

Dans le cadre de la campagne électorale, le Groupe des 13 — qui coalise dix-neuf regroupements féministes — a réclamé la création d’un ministère des Droits des femmes et de l’Égalité au Québec. Cette mesure serait de « se doter des moyens pour atteindre une réelle égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes en obtenant plus de pouvoir au sein de l’appareil gouvernemental ainsi qu’une vision d’ensemble des politiques touchant les femmes », écrit le regroupement dans un communiqué.

Rehausser les ressources

Le Parti québécois veut aussi rehausser le financement des organismes communautaires pour les victimes de violence conjugale, dont les ressources d’hébergement, en les faisant passer à 460 millions par année. On veut également instaurer un fonds d’urgence pour les besoins essentiels d’une personne en situation d’urgence. Le PQ élargirait aussi l’aide juridique pour les victimes de violence conjugale en octroyant 10 heures de services juridiques gratuits.