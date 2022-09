(Montréal) Le leader du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, admet avoir critiqué la mise en berne du drapeau du Québec trop rapidement, à peine quelques heures après le décès de la reine Élisabeth II, jeudi.

Fanny Lévesque La Presse

« Je conviens que j’ai eu une réaction trop spontanée, que j’ai mal choisi le moment parce que sur le coup, je m’adressais au gouvernement du Québec et si ç’a froissé des gens, ce n’était pas ça mon intention », a expliqué vendredi le chef péquiste, en marge d’une annonce sur la rénovation des écoles, à Montréal.

Jeudi, Paul St-Pierre Plamondon a dénoncé sur les réseaux sociaux la décision du gouvernement Legault de mettre le drapeau du Québec en berne sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement jusqu’au jour des funérailles. Sur Twitter, le chef a écrit que François Legault « ne devrait pas traiter la reine d’Angleterre en chef de l’État québécois ni donner de crédibilité à un régime colonial britannique illégitime au Québec. »

Paul St-Pierre Plamondon ne regrette pas d’avoir tenu ses propos, mais convient que cette « discussion légitime » sur la place de la monarchie au Canada et au Québec doit avoir lieu à un autre moment. « Ayons cette discussion-là, mais pas aujourd’hui », a-t-il dit, promettant d’y revenir au cours de la campagne.

Selon lui, malgré le legs majeur de la reine Élisabeth II, « on ne peut pas nier qu’elle représentait également une institution : la couronne britannique, qui a causé un préjudice important tant aux Québécois qu’aux Nations autochtones ». S’il avait été au pouvoir, il explique qu’un représentant du Québec aurait assisté aux funérailles de la reine et qu’il aurait expédié « une missive très claire sur le fait qu’on partage leur deuil et qu’on leur offre nos sympathies et notre respect », mais qu’il n’aurait pas mis le drapeau en berne.

Le drapeau du Québec a été mis en berne lors du décès de la reine Élisabeth, reine mère, en mars 2002 et lors de la mort de la princesse Margaret, en février 2002, sous le gouvernement péquiste de Bernard Landry.