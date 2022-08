Paul St-Pierre Plamondon est outré par une caricature publiée mardi dans le quotidien The Montreal Gazette où l’on voit un chien uriner sur une photo de René Lévesque. « Je ne laisserais jamais personne uriner sur la mémoire de l’indépendantisme », a lancé le chef péquiste, qui demande aux autres chefs politiques de dénoncer l’illustration.

Fanny Lévesque La Presse

« On célèbre le centième anniversaire de la vie d’un grand homme qui a prôné que le Québec devrait décider par lui-même et devenir enfin une société normale sur le plan démocratique, linguistique et culturel. Et cette caricature pisse dessus », a relaté avec émotions le chef péquiste en marge d’une annonce de sa formation politique sur l’environnement et les changements climatiques.

La caricature signée Boris met en scène une vieille dame qui tient un petit chien en laisse. L’animal à quatre pattes porte une veste arborant le drapeau canadien. Ce dernier urine alors sur une affiche posée au mur, et soulignant le 100e anniversaire de René Lévesque.

« Mon message pour vous aujourd’hui, c’est que le fédéralisme aplaventrisme ça donne ça. Couchez-vous par terre, écrasez-vous et ils vont vous piler dessus. Tenez-vous droit et vous aurez du respect. La seule manière qu’on aura un jour du respect comme société normale, c’est lorsque nous serons un pays, lorsque nous serons indépendants », a pesté M. St-Pierre Plamondon.

Évidemment que René Lévesque, c’est notre héritage et ce n’est pas normal, dans une société comme la nôtre, qu’on lui… littéralement qu’on urine sur sa mémoire. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Certains pourraient voir dans le dessin l’illustration de ce que décrit justement le chef péquiste, mais pour Paul St-Pierre Plamondon, cela témoigne d’un symptôme plus profond. « C’est le reflet d’un phénomène plus large qui s’appelle le Québec bashing, c’est le reflet de ce qui s’écrit régulièrement dans les médias du reste du Canada sur le dos, le compte du Québec et là, c’est la mémoire du fondateur de notre parti », a-t-il dit.

Je ne laisserais jamais personne uriner sur la mémoire de l’indépendantisme, sur la démarche légitime, de vouloir enfin devenir un pays, ce qui est normal sur le plan démocratique. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

M. St-Pierre Plamondon ne réclame pas le retrait de la caricature se qualifiant d’un « fervent défenseur de la liberté d’expression », mais demande aux chefs des autres formations politiques de la dénoncer. « Les gens ont le droit de dessiner ce qu’ils veulent, mais moi aussi j’ai une liberté d’expression et je vais m’en servir », a-t-il ajouté devant les journalistes.