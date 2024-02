Le Québec souligne aujourd’hui l’anniversaire de la tragédie survenue à Laval le 8 février 2023, lorsqu’un conducteur d’autobus a percuté une garderie.

Stéphane Guay Psychologue, codirecteur du Centre d’étude sur le trauma au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal et professeur à l’École de criminologie et au département de psychiatrie et d’addictologie de l’Université de Montréal

Pierre Bleau Médecin-psychiatre, directeur national des services en santé mentale et en psychiatrie légale, ministère de la Santé et des Services sociaux

En tant que professionnels de la santé mentale spécialisés en psychotraumatologie, nous considérons avoir un rôle à jouer en matière de sensibilisation et souhaitons encourager une approche positive, le tout en respect de la mémoire des victimes et des personnes affectées par ce drame.

Plusieurs autres tragédies ont frappé le Québec au cours des dernières années et restent gravées dans nos mémoires. On peut penser notamment à l’attentat à la grande mosquée de Québec, il y a déjà sept ans, ou au drame à Amqui, en mars 2023, quand un chauffeur de camionnette a heurté volontairement des passants. Tous ces évènements, inexpliqués et à bien des égards inexplicables, ont des impacts profonds sur les personnes touchées, notamment les familles et les premiers répondants, mais également sur la communauté dans son ensemble.

Le trouble de stress post-traumatique, le deuil, l’anxiété et les difficultés de fonctionnement figurent parmi les conséquences qui affligent non seulement les personnes directement concernées, mais aussi celles touchées indirectement.

La littérature scientifique, en santé mentale, démontre que réitérer les détails graphiques ou sensationnels peut non seulement retraumatiser les victimes, mais aussi entraver leur processus de rétablissement et de guérison.

Notre responsabilité collective est de soutenir les survivants de telles tragédies et leurs familles avec sensibilité, empathie et retenue. De les aider à surmonter leur traumatisme et à retrouver une certaine normalité.

Plus que jamais, demeurons bienveillants les uns avec les autres. Restons à l’affût des réactions et des émotions de nos proches.

Soyons conscients que les commémorations de tels évènements peuvent provoquer un état de vulnérabilité chez certaines personnes, même si elles ne sont pas directement concernées.

Nous souhaitons profiter de cette tribune pour réitérer que plusieurs ressources sont disponibles, notamment en ce qui a trait au soutien pour les victimes et leurs familles, mais également pour la population générale. La ligne téléphonique Info-Social 811 est d’ailleurs un moyen de joindre rapidement, et en tout temps, un professionnel ou une professionnelle en intervention psychosociale.

Enfin, nous jugeons important de mettre en lumière la résilience des communautés et les efforts de soutien lorsque des évènements comme celui de Laval surviennent. Ces démonstrations d’entraide et de bienveillance apportent un message d’espoir.

Nos pensées continuent d’être avec les victimes, leurs familles, et tous ceux et celles qui ont été touchés par cette tragédie.

