À l’heure actuelle, l’état du monde est préoccupant, il n’y a aucun doute. La réponse à la crise climatique, assez modérée, est particulièrement angoissante. Ajoutons-y les guerres et les crises humanitaires qui contraignent des millions de personnes à vivre dans des conditions précaires et il faut avouer que la situation a de quoi garder éveillés la nuit même les moins anxieux d’entre nous.

Clément Devoddère Président du Cercle des jeunes philanthropes de la fondation Mères avec pouvoir, et sept cosignataires*

Qui plus est, la situation n’est pas rose au Québec non plus. Les inégalités sociales qui se traduisent en une crise du logement, un manque d’accès aux soins et aux services qui aboutissent en bris de services et en listes d’attente, et un nombre insuffisant de places en garderie pour les jeunes familles ont de quoi engendrer un sentiment d’impuissance envers l’avenir chez de nombreux jeunes. Heureusement, il est possible, à la hauteur de nos moyens, de nos forces et de nos capacités, de faire une réelle différence dans notre société. Comment ? En s’impliquant !

La philanthropie, une affaire de jeunes

L’implication philanthropique est, à tort, associée aux professionnels bien établis, voire aux retraités disposant d’une grande quantité de temps et d’argent. C’est un terme qui nous fait penser aux gens riches et célèbres, qui ont la latitude de signer des chèques importants à tout moment.

Or, nous les jeunes, nous prenons la parole aujourd’hui pour affirmer haut et fort que philanthropie et implication bénévole peuvent aussi rimer avec jeunesse.

Embrasser une cause qui rejoint nos valeurs, qu’on ait 25 ou 55 ans, ça demeure une façon de se mobiliser et d’ajouter sa pierre à l’édifice pour le bien de la société.

On ne le répètera jamais assez, chaque geste compte ! Ce n’est pas parce qu’on a une moins grande capacité financière de donner de grosses sommes ou qu’on possède un plus petit réseau de contacts qu’on ne peut pas compenser par un engagement sincère et du temps offert. De notre côté, nous avons la chance d’avoir trouvé une cause qui nous interpelle et nous sommes fiers de faire partie du Cercle des jeunes philanthropes de la fondation Mères avec pouvoir, qui soutient un organisme hors du commun.

Parents épanouis et enfants heureux

Notre cercle, composé de jeunes entre 20 et 35 ans, soutient activement le travail exceptionnel de l’organisme Mères avec pouvoir, fondé il y a plus de 20 ans. Sa mission est unique : offrir à des femmes, cheffes de famille monoparentale, un logement subventionné, une ou des places prioritaires en CPE et un accompagnement dans toutes les sphères de leur vie, pour une durée de trois à cinq ans. Cette aide leur permet de réaliser un projet de vie socioprofessionnel, que ce soit un retour aux études ou sur le marché du travail.

Mères avec pouvoir aide des mères vulnérables, qui ont parfois vécu de la violence, au moment où elles en ont le plus besoin.

C’est un organisme de solutions qui répond à des besoins criants et qui met toutes les chances du côté des mères pour leur offrir, ainsi qu’à leurs enfants, le meilleur futur possible.

En cette journée de la fête des Mères, nous vous encourageons à rendre fières toutes les mères, en vous impliquant à votre tour et en redonnant aux autres. Une maman, c’est souvent la première personne à nous apprendre les valeurs du partage, de la solidarité et de l’entraide. Que vous soyez jeunes, ou moins jeunes, trouvez une cause qui touchera votre cœur. Vous verrez, les effets seront exponentiels, tant pour vous que pour la communauté.

*Cosignataires, membres du Cercle : Laurence Babin, Sandrine Gagné, Kelly Mourain, Vincent Racine, Justine Renaud, Alexandre Tessier, Chloé Vanasse

