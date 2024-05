Les cosignataires s’adressent à Christian Dubé, ministre de la Santé

Mylaine Breton Professeure titulaire, département des sciences de la santé communautaire, Université de Sherbrooke, Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance clinique des services de première ligne

Damien Contandriopoulos Professeur titulaire, École de sciences infirmières, Université de Victoria, et deux associations cosignataires*

Monsieur Dubé,

Le gouvernement a récemment annoncé son intention d’investir des dizaines de millions de fonds publics dans de « mini-hôpitaux privés »1 qui prendront la forme de centres ambulatoires de gériatrie destinés aux personnes âgées pour les urgences mineures.

Bien que nous saluions votre volonté d’investir des sommes importantes dans l’amélioration des soins aux personnes âgées, nous croyons que cette approche va accentuer les problèmes en allouant des ressources au mauvais endroit.

Les personnes âgées nécessitent une prise en charge complexe en raison du nombre élevé de maladies chroniques, de polypharmacie, et parfois de troubles neurocognitifs souvent intriqués avec des situations psychosociales instables.

Les solutions pour réellement améliorer la qualité et l’accessibilité des soins aux personnes âgées sont connues et il est temps de les mettre en œuvre.

Chez les personnes âgées, une visite aux urgences peut avoir des conséquences néfastes. Pour les plus fragiles, quelques heures suffisent à générer de la confusion et une perte d’autonomie.

Nous appuyons les initiatives visant à réduire les consultations inappropriées aux urgences et les complications des séjours aux urgences. Le projet soulève cependant selon nous plusieurs inquiétudes.

Sécurité des soins et des patients

La plus importante est celle de la sécurité des soins et des patients. Les maladies se présentent souvent de façon atypique chez la personne âgée. Prenons par exemple la chute. Elle peut être la conséquence d’un banal accident, mais peut aussi cacher un problème médical. Comment pouvons-nous nous assurer que les patients dirigés vers ces mini-hôpitaux le seront de façon sécuritaire ? Auront-ils accès au plateau technique et aux consultations en médecine spécialisée si besoin ? Qu’arrivera-t-il au patient qui aura été mal orienté au départ ou qui présentera une détérioration médicale ? Le transférerons-nous aux urgences ?

Rappelons-nous une chose : chez les patients classés P3, P4 ou P5 aux urgences, les personnes âgées sont les plus susceptibles de requérir une hospitalisation.

Il nous semble que diriger cette clientèle vers une clinique ambulatoire risque de ne pas répondre aux besoins et même potentiellement nuire aux patients en allongeant les délais et en multipliant les transferts.

Enfin, retenons l’absence apparente de données probantes supportant ce projet et le risque de vampiriser les ressources humaines du système public déjà largement insuffisantes. Sachez que nous désirons faire partie de la solution pour planifier l’avenir.

En plus d’assurer l’accès aux soins de première ligne et d’intensifier l’offre de services à domicile, nous suggérons que le financement soit réorienté vers des projets cliniques prouvés scientifiquement, efficaces et moins coûteux tels que :

1. Mettre à la disposition des urgences du Québec les outils nécessaires afin d’appliquer les mesures du cadre de référence ministériel « Vers un service d’urgence adapté pour la personne âgée » dont l’objectif est de réduire les complications liées au séjour aux urgences.

2. Renforcer l’application de l’approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier pour prévenir les complications et diminuer les durées de séjour et le recours à l’hébergement.

3. Améliorer l’accès, le financement et le fonctionnement des cliniques externes gériatriques publiques. Alors que la prise en charge des syndromes gériatriques prévient des consultations aux urgences, 50 % des gériatres au Québec n’ont pas les ressources humaines et matérielles suffisantes pour fonctionner optimalement.

4. Désengorger les urgences en s’attaquant aux séjours prolongés des patients en attente d’un lit d’hébergement, de soutien à domicile ou de réadaptation.

Sans ces mesures, ces mini-hôpitaux ne seront qu’une nouvelle voie d’accès dans un réseau engorgé et complexe à naviguer. Conscients des défis, nous souhaitons obtenir une rencontre avec vous afin de mettre en place ces solutions. N’oublions pas que c’est le système de santé qui doit s’adapter au vieillissement de la population et non l’inverse.

*Cosignataires : Association des médecins gériatres du Québec et Société québécoise de gériatrie

