Mme Laforest, ministre des Affaires municipales, à l’occasion de la fête des Mères, nous tenons à vous remercier de votre ouverture à moderniser la loi pour que les élues municipales puissent, elles aussi, avoir le droit à un congé de maternité.

Les membres du Réseau des jeunes mères au municipal et plusieurs autres signataires*

Au cours des dernières semaines, vous avez reçu, deux fois plutôt qu’une, le Réseau des jeunes mères au municipal (RJMAM) pour entendre leurs recommandations visant à rendre la politique municipale plus attrayante pour les jeunes femmes et à normaliser la grossesse, la naissance ou l’adoption d’un enfant à cet ordre de gouvernement. Une de leurs recommandations, la participation à distance aux conseils de ville sur une période équivalente au congé du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), figure d’ailleurs à votre projet de loi, et nous vous en félicitons.

Comme vous le savez, les élues municipales ne peuvent s’absenter au-delà de 18 semaines consécutives lors de l’arrivée d’un nouvel enfant sous peine de voir leur mandat suspendu.

Or, 18 semaines, c’est très court pour se remettre d’un accouchement et prendre soin d’un nouveau-né. Cela correspond d’ailleurs au tiers du nombre de semaines allouées aux autres Québécoises pouvant bénéficier du RQAP.

Cette disparité soulève des préoccupations sérieuses quant à l’équité et en matière de droits et libertés, puisqu’il est clair, selon la Charte québécoise, qu’on ne peut discriminer une personne en regard de son travail parce qu’elle est enceinte ou qu’elle vient d’accoucher. Malgré cela, à défaut de siéger au conseil pendant 18 semaines, les nouvelles mères au municipal souhaitant passer plus de temps auprès de leur enfant peuvent perdre leur fonction d’élue.

Des exemples à Québec et Ottawa

Au provincial, une modification du Code d’éthique est récemment venue légitimer l’absence des députées de l’Assemblée nationale lors de la grossesse, la naissance ou l’adoption d’un enfant. Au fédéral, les députées peuvent s’absenter de la Chambre des communes quatre semaines avant la date prévue d’accouchement et jusqu’à un an suivant l’adoption ou la naissance d’un enfant. Nous pensons qu’il serait logique de s’inspirer de ces modèles pour le municipal. En effet, la levée de la notion d’assiduité à l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités viendrait légitimer l’absence des élues municipales sur une durée potentielle d’un an lors de l’arrivée d’un enfant.

En ces temps où les démissions au sein des conseils municipaux atteignent des records et que la conciliation famille-travail est un des facteurs cités par les élus démissionnaires, nous comptons sur vous, Madame la Ministre, pour faire évoluer la loi et permettre aux élues municipales d’avoir, elles aussi, le droit à un plein congé de maternité.

Ainsi, nous pourrions célébrer ensemble, autour d’un brunch à la prochaine fête des Mères, une avancée de plus pour atteindre la parité, juste à temps pour les élections municipales de 2025.

*Nous avons choisi le féminin pour simplifier le texte, mais les demandes s’appliquent à tous les nouveaux parents en politique municipale.

*Consultez la liste complète des signataires

