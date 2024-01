Le Québec est en mesure d’être l’un des premiers endroits sur la planète qui atteindra la carboneutralité. C’est un projet de société, une vision à la fois économique, sociale et environnementale.

Jean Habel Directeur pour le Québec et le Canada atlantique de l’Association canadienne de l’énergie renouvelable

Pour y arriver, il sera impératif que toutes les parties prenantes au Québec soient incluses et y participent, c’est-à-dire les différents ordres de gouvernement, dont les municipalités, les sociétés d’État, les organismes sans but lucratif, le secteur privé, les communautés autochtones et l’ensemble des citoyennes et citoyens.

Investir dans l’ADN du Québec

Investir dans les énergies renouvelables et le stockage d’énergie est un engagement direct et structurant dans l’économie du Québec qui constitue aussi la meilleure façon de réduire notre empreinte carbone, étant donné que nous importons encore la moitié de notre portefeuille énergétique à travers des sources d’énergie fortement émettrices de gaz à effet de serre (GES). Pour que notre portefeuille énergétique soit en quasi-totalité produit au Québec à l’horizon 2050, le récent plan d’action 2035 d’Hydro-Québec prévoit l’ajout de près de 200 TWh additionnels d’électricité, l’équivalent de la production actuelle d’Hydro-Québec.

Ce déploiement énergétique permettra aux Québécois d’être plus autonomes, plus verts et aussi plus prospères grâce à l’amélioration de notre balance commerciale.

La tâche sera colossale pour atteindre nos objectifs climatiques. D’autant plus qu’elle devra s’effectuer dans un court délai, dans l’ensemble des régions du Québec, vraisemblablement dans un contexte de rareté persistante de la main-d’œuvre, et de forte pression sur les chaînes d’approvisionnement. Il sera nécessaire de renforcer notre efficacité énergétique afin d’atténuer les pointes par une consommation plus optimale. Ce défi sans précédent ne pourra pas être relevé sans innovation dans les procédés et les manières de faire pour le déploiement des sources renouvelables, et ce, tout en respectant le caractère distinctif du modèle québécois en transport et en distribution sous l’égide d’Hydro-Québec.

L’importance des enjeux commande de ne pas couper court à des discussions importantes, mais plutôt de les aborder en gardant fermement le cap sur le bien commun. Nous avons cette capacité de rassemblement et de discernement.

Intégrer la carboneutralité dans les lois et règlements

Le Québec est en voie de mettre en place des jalons importants en matière de transition énergétique avec un projet de loi devant être déposé prochainement. Celui-ci devra proposer des solutions plus agiles dans le déploiement des énergies renouvelables et inscrire législativement l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050, à l’instar du gouvernement fédéral.

Le Québec souhaite déjà tacitement atteindre la carboneutralité en adhérant à la campagne Objectif zéro des Nations unies. De ce fait, inscrire la carboneutralité dans les lois et règlements du Québec permettrait de s’assurer que l’ensemble des ministères intègrent cet objectif dans leur réflexion.

Plusieurs ministères devront être mis à contribution pour que la décarbonation s’accomplisse dans le même souffle dans les bâtiments, les transports, les industries à travers tout le Québec. Pour soutenir nos ambitions en matière de développement durable, nous devons avoir une approche ministérielle transversale devant s’appuyer sur l’apport de plusieurs ministères, comme celui de l’Éducation et du Travail, pour former la main-d’œuvre de demain.

Le Québec est en mesure de relever ce défi titanesque et devenir l’un des précurseurs sur la planète pouvant atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Ainsi, nous devons saisir cette occasion de poursuivre le legs de nos prédécesseurs qui ont intégré le déploiement des énergies renouvelables à notre développement collectif.