Le mois de janvier est synonyme de résolutions de perte de poids.

Andrée-Ann Dufour Bouchard Nutritionniste et cheffe de projets chez ÉquiLibre

Ce premier mois de l’année est le moment qui donne le coup d’envoi aux très lucratives industries de l’amaigrissement et du fitness, qui nous rappellent à tort qu’il est grand temps « de se prendre en main » et de « compenser pour les excès des Fêtes ».

L’achalandage dans les salles d’entraînement est à son apogée avant de revenir à la normale quelques semaines plus tard. Pourquoi est-ce la même chose chaque année ? Si les régimes ou les résolutions fonctionnaient vraiment, on n’aurait pas besoin de les remettre en tête de liste.

Des méthodes inefficaces

Quand on nous propose des règles à suivre, que certains aliments sont « interdits », qu’on nous incite à manger seulement à certaines heures de la journée, qu’on tente de nous vendre un supplément miracle, qu’on essaie d’appliquer la même méthode à tout le monde alors que les besoins et réalités de chacun sont si différents, l’échec n’est jamais loin derrière. Les études démontrent d’ailleurs que la majorité des gens reprennent le poids perdu, et même plus, dans les cinq années suivant l’arrêt d’un régime. Malgré tout, ils remettent en question leur propre volonté alors qu’il faut beaucoup d’efforts et de détermination pour suivre toutes ces règles rigides et culpabilisantes. Même si leurs promesses sont convaincantes, les régimes sont et resteront inefficaces à long terme, en plus de nuire à la santé physique et mentale.

Quand on veut, on peut ?

La culture des régimes a aussi ancré en nous la certitude qu’avec suffisamment de volonté, on peut contrôler notre poids. La réalité est toutefois bien différente, et notre corps n’est pas toujours aussi malléable qu’on le croit. En effet, le poids d’une personne est déterminé par de nombreux facteurs qui ne sont pas modifiables. On peut penser à l’âge, à la génétique, à la prise de certains médicaments, à la ménopause, aux cycles répétés de régimes qui amènent à gagner du poids à long terme. Ainsi, malgré toutes leurs bonnes intentions et les meilleures habitudes de vie, plusieurs personnes ne réussiront pas à maintenir une perte de poids. Ce n’est pas juste. Ça ne va pas au mérite.

Et la santé, dans tout ça ?

Accepter qu’on n’ait pas le plein contrôle sur notre poids ne veut pas dire qu’on renonce à notre santé par la même occasion. La perte de poids n’est pas la seule façon d’améliorer sa santé. Les habitudes de vie d’une personne ainsi que la relation qu’elle entretient avec la nourriture et l’activité physique ont un impact significatif sur sa santé, peu importe le poids. Et si on veut que ces impacts positifs se maintiennent dans le temps, on a tout avantage à faire des changements graduels qui seront motivés par le plaisir, le bien-être, la découverte, plutôt que par le chiffre sur la balance.

Opter pour des changements bienveillants

Apprendre à respecter ses signaux de faim et de rassasiement, savourer chaque aliment sans culpabilité, pratiquer une activité physique pour le plaisir et reconnaître que notre valeur personnelle transcende notre poids : voici autant de pas bienveillants pour cette année !