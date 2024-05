Je ne suis pas un ayatollah du vélo, mettons. Très loin de ça, même. En fait, je n’en fais jamais. Pour preuve : cet achat de pandémie, un vélo de montagne qui n’a jamais vu la montagne et qui amasse la poussière au sous-sol. Je me suis finalement résigné et l’ai mis en vente (avis aux intéressés).

Jules Faulkner Leroux Facteur et auteur

Mais je ne suis pas un cas si désespéré que ça : j’adore les deux roues. Motorisés. Durant les dernières années, j’ai répété à qui voulait l’entendre que conduire une voiture, c’était comme assister à un film au cinéma, tandis que conduire une Vespa, c’était comme être dans le film : on sent l’air caresser la peau, on sent le doux parfum des bouquets de lilas, on sent… on sent le diesel du camion en avant de nous qui est arrêté non pas à la lumière rouge, mais dans un trafic monstre.

Donc ces temps-ci, avec la multiplication des chantiers et des détours, si je me promène en Vespa dans un film, ce serait plutôt dans un film postapocalyptique où le monoxyde de carbone a remplacé l’air. Et on dirait que je n’ai plus trop envie de jouer dans ce film-là. L’autre chose qui m’énerve, même quand je me promène en Vespa plutôt qu’en minivan (famille oblige), c’est que lorsque j’arrive enfin à la lumière rouge, juste avant qu’elle ne devienne verte, un autre feu vert avec un petit pictogramme s’illumine, et là, y a genre mille vélos qui passent. Avant moi. Bin viarge.

C’est eux autres, les cyclistes, qui jouent dans le film astheure ! C’est pu moi ! Moi, je ne joue plus à rien et, surtout, j’avance à rien.

Un soir, cette semaine, alors que ça m’avait pris un temps encore plus fou qu’à l’habitude pour rentrer à la maison, j’ai annoncé une nouvelle assez surprenante à ma blonde : je me suis acheté un vélo. Ne-ne-ne-non, pas un vélo pour pédaler comme un malade pendant une heure avant mon quart de facteur : un vélo électrique.

Ce n’est pas pour faire de l’exercice : je ne serai jamais un de ces adeptes de la mise en forme. C’est pour me rendre à la job, point barre. Pour ça pis pour passer aux feux de circulation avant les voitures pis les Vespas. J’veux re-rentrer dans l’film, OK ? Je ne l’ai pas reçu encore, je l’attends. J’espère le recevoir et avoir le temps de le monter avant le 3 juin, journée internationale de la bicyclette. Alors, je sentirai peut-être que j’aurai participé à ma façon (une façon bien paresseuse, j’en conviens) à faire tourner la roue.

Temps moyen pour me rendre au travail en véhicule motorisé : 1 heure 03 minutes. Temps moyen pour me rendre au travail en bicyclette : 1 heure 10 minutes. Temps pour me rendre au travail en bicyclette électrique : je le saurai bientôt. Mais parions que j’aurai envie de pédaler suffisamment pour battre le chrono d’un véhicule.

Réduction de mes émissions de CO 2 lorsque je prends mon vélo : 100 %. Économie d’essence prévue d’ici au mois de septembre : environ 600 $. Coût d’un bon vélo électrique : 1000 $. Argent de retour dans mes poches suite à la revente de mon vélo de montagne : ? Quelqu’un est intéressé ? C’est vraiment chouette, le vélo de montagne. J’vous l’jure.

