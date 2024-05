Parmi les quatre meneurs à la course à la mairie de Gatineau, deux ont choisi de ne pas participer au débat du jeudi 17 mai : Yves Ducharme et Stéphane Bisson. La meneuse, Maude Marquis-Bissonnette, et celle qui ferme la marche, Olive Kamanyana, ont répondu présentes. Ce débat visait à mettre de l’avant des enjeux propres aux communautés noires de la quatrième ville en importance au Québec.

Cybelle Morin Stratège en communication, Gatineau

Patrice Émery Bakong Ph.D. en sciences politiques, Gatineau

Quel calcul politique justifie ce genre d’absence, dans une ville qui compte 20 % de personnes issues des minorités visibles1 ? D’autant plus qu’au dernier sondage, près du tiers des électeurs n’avaient pas choisi leur camp. Difficile de ne pas y voir du mépris face à des enjeux cruciaux comme le profilage racial du Service de police de Gatineau, le rôle des entrepreneurs noirs dans le développement économique de la ville, la discrimination dans l’accès au logement ou la représentativité.

Cette absence nous apparaît comme un faux pas dansé maladroitement par des hommes, blancs, qui font le pari de gagner ces élections même en levant le nez sur ces 20 %.

Des parcours variés

Dans cette même ville, deux femmes et cinq hommes sont sur la ligne de départ de la course à la mairie. Qu’ont en commun ces deux candidates à la mairie ? Elles sont chacune des sommités de leur domaine. Elles ont atteint ce que 1 % des Canadiens (majoritairement des hommes, l’exploit est donc double) réussissent à faire : elles ont obtenu leur doctorat.

La première, Maude Marquis-Bissonnette, compte 15 ans d’expérience en politique. Elle est professeure en gestion municipale à l’ÉNAP. Elle est spécialisée dans l’accueil et l’intégration des immigrants au Québec et elle a été conseillère municipale à Gatineau de 2017 à 2021.

La deuxième, Olive Kamanyana, est d’origine rwandaise et vit au Québec depuis 35 ans. Conseillère municipale de 2021 à 2024, elle a fondé le Conseil scientifique de Gatineau. Elle est chercheuse et titulaire d’un doctorat en sciences sociales appliquées et titulaire d’une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional.

Pas mal, non ?

Parmi les cinq hommes, certains ont de beaux parcours mais deux sortent du lot de par leur inexpérience et méconnaissance loin de faire justice au sérieux requis par le rôle de premier magistrat de la quatrième ville en importance au Québec.

Mathieu Saint-Jean est établi à Gatineau depuis quatre ans et est formé comme technicien en loisirs. Il admet candidement écrire ses textes avec l’aide de logiciels d’intelligence artificielle. Sa mesure phare pour lutter contre les changements climatiques ? Installer des turbines dans les conduites d’eau pour utiliser la pression perdue et générer de l’électricité pour les bâtiments municipaux.

Rémi Bergeron, quant à lui, se présente pour la troisième fois à la mairie de Gatineau. S’il est difficile de bien saisir la profondeur de sa plateforme, une chose demeure : en proposant nommément que la Ville se procure des autobus NovaBus et Girardin Micro Bird pour lutter contre les changements climatiques, il démontre bien sa méconnaissance des règles élémentaires d’un processus d’approvisionnement juste, ouvert et transparent que toute institution publique se doit de respecter.

Quelle leçon tirer, donc, lorsque nous comparons ces deux candidats masculins aux docteures Marquis-Bissonnette et Kamanyana ? Croyez-vous qu’une femme avec le même parcours que MM. St-Jean et Bergeron oserait même songer à se présenter à la course à la mairie ? Nous sommes convaincus que non.

Pour emprunter l’expression de la journaliste et féministe française Lauren Bastide : l’égalité sera acquise lorsque les femmes pourront elles aussi prétendre à la médiocrité.

1. Consultez la page La diversité culturelle à Gatineau

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue