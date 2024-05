Je passe souvent près de l’aéroport situé à Saint-Hubert pour me rendre au travail. Je suis content de voir que sa construction va bon train (ou devrais-je dire « bon avion » ? Scusez-la).

Michaël Bourget Montréal

Le fait que Montréal ait deux aéroports à proximité m’apparaît comme une très bonne chose et confirme sa place parmi les métropoles de ce monde. Pour les voyageurs, c’est encore mieux puisque cela leur donnera plus de choix pour venir à Montréal et au Québec.

Cependant, j’ai lu récemment dans les pages de La Presse que Montréal-Trudeau emmène son rival devant les tribunaux1. J’y apprends que l’aéroport à Saint-Hubert a décidé de se baptiser « Aéroport métropolitain de Montréal », le MET. Je suis dubitatif, mais clairement diverti par ce rebondissement.

C’est audacieux et comique d’opposer le MET au PET. Cependant, je crois que le nouveau MET aurait pu encore faire mieux pour imposer sa présence sur la carte figurée et littérale de tous. Je vous explique.

D’un côté, je suis d’accord avec l’argument d’Aéroports de Montréal. Je trouve qu’on peut facilement se tromper si on n’est pas un « voyageur connaissant » du Québec.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR MET–AÉROPORT MÉTROPOLITAIN DE MONTRÉAL L’aéroport de Saint-Hubert a décidé de se baptiser « Aéroport métropolitain de Montréal », le MET.

De plus, les grandes métropoles utilisent toutes un système plutôt simple. Par exemple, à Paris, les aéroports s’appellent Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Beauvais. Ou encore, à Londres, pour les six aéroports, on a décidé de faire plus court : Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, City et Southend. Dans les deux cas, aucune confusion possible entre les noms de ces aéroports. Dans mon cas, comme je veux faire bonne figure auprès de ma belle-famille parisienne, je propose d’adopter leur convention de nommage d’aéroports.

Continuons sur cette lancée

Partant de ce point, quel est le nom de l’aéroport de Montréal situé à Dorval ? Aéroport international Montréal-Trudeau. Faisons court : Montréal-Trudeau. On y a honoré la mémoire d’un politicien majeur de l’histoire du Canada. Pourquoi pas continuer sur cette lancée !

Quel politicien majeur de l’histoire du Québec, contemporain de Pierre Elliott Trudeau, pourrait certainement mériter d’avoir son nom accolé à celui d’un aéroport ? Je me le demande. Quelle figure politique pourrait bien donner son nom à un aéroport qui va venir ajouter une saine concurrence à l’aéroport Montréal-Trudeau et ajouter un second « point de mire » sur Montréal ? Vous me voyez certainement venir : René Lévesque.

Montréal-Trudeau et Montréal-Lévesque. C’est pas beau, ça, un peu !

En plus, il vient se joindre à un autre de ses contemporains qui a donné son nom à l’aéroport de Québec : Jean Lesage. Cette trinité d’aéroports devient quasiment une évidence !

Pour les voyageurs qui veulent atterrir à Montréal, le choix est clair. Ils débarquent à Trudeau ou à Lévesque.

Un gestionnaire d’aéroport qui veut frapper les esprits fera certainement parler dans les chaumières !

En conclusion, je dis : « Oui à l’aéroport Montréal-Lévesque ! » C’est logique… Non ?

