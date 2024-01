Un récent sondage mené par Forbes⁠1 précise que seulement 1 % des gens respectent leurs résolutions pendant 12 mois. Faites-vous partie de cette statistique ?

Émilie Viens Fondatrice de La Planificatrice, experte en planification, gestion du temps et productivité

Bien que certains parviennent à maintenir leurs nouvelles habitudes pendant quelque temps (la moyenne précise étant d’un peu plus de trois mois), je me suis interrogée pour savoir pourquoi les ambitions du Nouvel An n’étaient pas plus durables.

La plupart du temps, les résolutions sont superficielles et déterminées sans réellement avoir été pleinement réfléchies. Une discussion avec des amis autour d’un verre de mousseux le 31 décembre peut se transformer en une ambition précise qui, au fond, ne nous ressemble pas vraiment. La comparaison avec les autres, omniprésente sur les médias sociaux, nous pousse également à croire que nous devons adopter telle ou telle habitude pour supposément être heureux et comblé. Mais est-ce réellement ce que nous voulons ?

Prendre un pas de recul

À travers mon expertise en planification et les différents clients que j’ai accompagnés par le passé, je constate qu’il y a certains facteurs qui complexifient le maintien des bonnes résolutions.

Lorsque vous choisissez une résolution (et attention, une résolution n’est pas un objectif !), il est essentiel de prendre un pas de recul afin de vérifier si cette nouvelle action est réaliste dans votre réalité actuelle et dans la saison de vie dans laquelle vous vous trouvez. Si vous avez un nouveau-né qui se réveille trois fois par nuit, est-ce réaliste de se lever à 5 h tous les matins pour méditer ? Bien que l’idée soit excellente et que l’intention soit louable, je peux déjà prédire que cette résolution ne sera pas durable.

L’idée ici n’est pas de rester dans le confort absolu et de refuser de changer ou d’évoluer, mais si vous désirez vraiment que la résolution perdure, donnez-vous au moins une chance en vous assurant qu’elle est réaliste.

Nous croyons souvent à tort qu’une résolution doit être quotidienne alors qu’il est permis de s’accorder une pause. Pouvons-nous vraiment faire 30 minutes d’exercice physique chaque jour alors que nous n’arrivons même pas à le faire une fois par semaine en ce moment ? L’énergie du Nouvel An qui soufflera sur nos voiles nous motivera un certain temps, mais la vraie question est de savoir combien de temps exactement.

Constance et régularité

La conférencière, auteure et experte en habitudes Gretchen Rubin (elle a écrit Les 4 profils et Ma vie en mieux) a clairement démontré dans ses recherches que l’implantation des habitudes est intimement liée à notre personnalité. Il est vrai que certains parviendront du jour au lendemain à bouger 30 minutes par jour et poursuivront ainsi toute l’année sans s’arrêter, mais il ne s’agit pas de la majorité.

Mon conseil ici est de miser sur la régularité et la constance plutôt que de nous imposer un rythme trop rigide au départ. Et si l’on visait pour le premier mois de bouger seulement une fois par semaine ? On pourrait augmenter la cadence au fur et à mesure que l’année avancera. Misons sur l’évolution de notre résolution plutôt que la perfection, et gardons en tête que la constance est hautement plus puissante que la quantité.

Au-delà de ces quelques prises de conscience et astuces, ces mots se veulent également une invitation pour que vous misiez sur les bonnes résolutions en 2024. Pourquoi ? Parce que si nous parvenons à réellement maintenir nos ambitions et saines habitudes, non seulement nous diminuerons ensemble la statistique du 99 %, mais surtout le monde se portera assurément mieux !