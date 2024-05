Le Programme de revenu de base québécois a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 15 mai 2018 sous l’impulsion du premier ministre Philippe Couillard. Il a ensuite été graduellement mis en place par le gouvernement actuel.

François Blais Ex-ministre du gouvernement du Québec

Carlos LeitÃo Ex-ministre du gouvernement du Québec

Il s’agit d’un programme de transfert qui s’adresse à des personnes ayant des contraintes reconnues et de longue durée. Il a entre autres le mérite de ne pas les piéger automatiquement dans des trappes d’inactivité comme le font les programmes traditionnels d’assistance sociale.

On dénombre aujourd’hui 84 000 bénéficiaires du revenu de base, et malgré certaines déceptions relatives au fait qu’il n’atteint encore que partiellement ses objectifs ambitieux annoncés en 2018, il existe un consensus très large et très positif à son endroit tant pour ce qu’il réalise déjà que pour ce qu’il peut encore devenir, si la volonté politique l’accompagne, bien entendu. Il est d’ailleurs cité en exemple par différents organismes dans la nécessaire modernisation de nos programmes de sécurité du revenu.

En janvier 2023, 200 universitaires et 350 organisations de défense des droits sociaux ont publié une lettre ouverte dans Le Devoir demandant au gouvernement d’élargir les modalités du Programme de revenu de base à l’ensemble des assistés sociaux du Québec, que ceux-ci aient ou non une contrainte à l’égard de l’emploi1. Le but poursuivi est évidemment qu’un plus grand nombre puisse bénéficier de ses avantages : des allocations plus généreuses, certes, mais aussi des conditions qui ne pénalisent plus autant la cohabitation, le cumul des gains du marché du travail et qui ne nécessitent plus un appauvrissement préalable ou à long terme des ayants droit.

Mais étendre à l’ensemble des bénéficiaires actuels de l’aide sociale, et uniquement à ceux-ci, ces avantages indéniables n’est pas la meilleure façon de procéder compte tenu des risques évidents d’attraction que cela représenterait, en particulier à une époque où nous manquons terriblement de main-d’œuvre.

Il faut donc avancer autrement, viser plus de personnes en fait, tout en gardant à l’esprit les caractéristiques principales du revenu de base qui sont favorables à l’emploi et à la diminution de la pauvreté matérielle.

Et on peut y arriver en jumelant ce dispositif avec un autre tout aussi important et mis en place par le gouvernement de Jean Charest en 2011 : le crédit d’impôt pour solidarité.

L’émergence d’un impôt négatif

À l’origine modeste, ce programme de transfert financier touche aujourd’hui plus de 3 millions de Québécois à faible revenu, bénéficiaires ou non de l’assistance sociale. Il permet à beaucoup de sortir de la pauvreté et il pourrait faire encore mieux si on lui en donnait les moyens. Le bonifier entraîne bien entendu des coûts budgétaires conséquents, mais demeure à la portée de tout gouvernement prudent disposant de ressources suffisantes et conscient de son rôle en matière de justice sociale. L’outil existe. Il est fonctionnel sans être parfait. Il faut en faire un bon usage et, si possible, le situer à l’intérieur d’une vision plus large.

Le revenu de base québécois, tel que déployé aujourd’hui, nous offre une chance exceptionnelle d’y arriver. En effet, jumelé adéquatement à un crédit d’impôt pour solidarité plus généreux, il fournit les conditions d’émergence d’un impôt négatif, une forme particulière de revenu minimum garanti mieux adapté à notre époque.

En fait, le revenu de base constituerait, comme son nom le suggère, sa pierre d’assise puisque personne avec un handicap lourd ne devrait se retrouver avec un revenu inférieur à celui qui y est garanti.

Par la suite, s’ajouterait, en complément, un crédit pour solidarité amélioré et versé de préférence mensuellement à tous les Québécois n’atteignant pas un niveau de revenu prédéfini.

Cela pourra prendre du temps, nécessiter un certain nombre d’étapes préalables, mais c’est la voie prudente que nous privilégions. L’avenir de nos mécanismes de solidarité sociale, nous le croyons fermement, passe par une intégration plus complète de la fiscalité et des transferts aux individus. Et en jumelant comme nous le proposons ces deux programmes de transferts importants, le Québec se rapprochera encore davantage, sans tambour ni trompette, d’un véritable impôt négatif, une alternative moderne aux régimes assistanciels de sécurité du revenu hérités du siècle passé. Un revenu minimum garanti plus universel qu’aujourd’hui et plus cohérent avec les nombreux besoins de notre époque.

1. Lisez « Toutes les personnes assistées sociales devraient avoir le Revenu de base »

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue