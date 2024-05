Nous n’avons pas conscience du temps qui passe. C’est une réalité. Nous ne prenons pas en compte notre propre vieillissement. Absorbés par le tourbillon de la vie, emmurés dans le déni, cette notion nous échappe.

J. Benoit Caron Directeur général du Réseau de coopération des EESAD

Imaginez-vous un instant embrasser vos 75 ans et être soudain frappé par la maladie. Une maladie insidieuse qui vous empêchera bientôt de vous déplacer et de réaliser les tâches les plus anodines du quotidien.

Qui prendra le relais ? Pensez-vous que votre conjoint pourra assumer un tel accompagnement seul ? Vos enfants ? D’ailleurs le souhaitez-vous réellement, est-ce vraiment leur rôle ?

Depuis près de trois décennies, 9000 aides à domicile dans les entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EESAD) font la différence dans la vie des aînés et des personnes en perte d’autonomie.

Grâce à leur travail essentiel, c’est plus de 100 000 Québécoises et Québécois qui obtiennent un accompagnement personnalisé, adapté à leur réalité.

En cette Journée nationale des aides à domicile, unissons nos voix pour souligner la contribution inestimable de ces piliers méconnus du système de santé.

Les aides à domicile qui œuvrent au sein d’EESAD sont les protecteurs de nos aînés. Ils offrent un soutien vital qui permet de concrétiser une de leur volonté profonde : vieillir paisiblement dans le confort de leurs foyers.

Ils apportent un appui et une présence rassurante en prenant le relais et en offrant des services variés : entretien ménager, services d’assistance personnelle, préparation de repas, mais aussi un répit aux proches aidants.

Briser l’isolement

Non seulement les aides à domicile permettent à de plus en plus de personnes de vieillir chez elles, mais surtout, grâce à leurs visites régulières, ces aînés ne souffrent plus des maux de la vieillesse, de la solitude et de l’isolement.

Pour chacun des aides à domicile des EESAD, ces individus ne sont pas des numéros, ce sont des personnes avec lesquelles elles développent des relations enrichissantes en devenant des figures familières dont la présence est indispensable et la visite attendue.

Dans votre communauté, près de chez vous, il y a des aînés et des personnes en perte d’autonomie qui gardent la tête haute et qui sont fiers de demeurer chez eux grâce aux visites régulières de ces travailleurs de l’ombre.

Avec le virage vers les soins à domicile, qui se met graduellement en place dans le système de santé, ainsi que le vieillissement de la population au Québec, le nombre d’aides à domicile et l’importance de leur apport à notre société ne feront que croître dans les prochaines années.

Dans un futur proche, c’est peut-être vous ou l’un de vos proches qui bénéficierez des précieux services des aides à domicile des EESAD.

Une chose est sûre, le Québec ne pourrait clairement plus se passer de ces femmes et de ces hommes exceptionnels qui nous inspirent à collectivement mieux prendre soin de nos aînés.

