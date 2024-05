Récemment, le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, et la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, annonçaient la création d’un nouveau fonds de 500 millions pour la santé mentale des jeunes⁠1. Le ministre québécois responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annonçait pour sa part des mesures visant à faire diminuer les listes d’attente en santé mentale, soutenues par des investissements de 20 millions⁠2.

Dre Julie Jomphe Présidente de l’Association québécoise pour les soins et la recherche en troubles de personnalité

Lynn Courey Présidente de la fondation Sashbear

Bien sûr, il faut se réjouir du fait que les gouvernements accordent finalement une attention plus grande à la santé mentale qui, depuis toujours, est le parent pauvre des investissements en santé. Pour diverses raisons, le cancer et bien d’autres problèmes de santé physique sont plus susceptibles de mobiliser les esprits lorsque vient le temps de soutenir le développement de traitements et de favoriser l’accès aux services. Pourtant, les problèmes de santé mentale peuvent être tout aussi dévastateurs, pour les patients et leur entourage.

Le trouble de personnalité limite (TPL) affecte de 2 à 6 % de la population. Il se caractérise par de l’instabilité, de l’intensité et de l’impulsivité dans un ou plusieurs domaines de la vie courante (famille, travail, amitiés, voisinage, vie communautaire).

Plus d’un tiers des jeunes adultes qui se suicident souffrent de trouble de personnalité limite. Les premières idées suicidaires apparaissent en moyenne entre l’âge de 9 ans et 12 ans.

Les premiers gestes suicidaires débutent souvent à l’adolescence. Les taux de suicide pourraient potentiellement s’améliorer si les thérapies spécialisées étaient accessibles en temps opportun.

Le TPL fait partie des troubles de la personnalité du groupe B, qui sont connus pour une surmortalité attribuable à plusieurs causes outre le suicide. L’espérance de vie serait atteinte autant que dans le diabète⁠3, soit réduite d’au moins 9 à 13 ans.

D’importants coûts pour la société

Le TPL est aussi considéré comme l’un des troubles mentaux les plus coûteux en termes de coûts directs et indirects. Les coûts reliés à cette condition pour la société québécoise ont été estimés entre 25 000 $ et 50 000 $ 3 par personne, par année. En Allemagne, il est estimé que les coûts annuels du TPL non traité revient à 8,69 milliards d’euros annuellement et qu’avec le traitement de 50 % des personnes, une économie de 1,5 milliard par année pourrait être réalisée⁠4. Pour chaque dollar investi pour le traitement, il y aurait 1,52 $ de gain annuel à réaliser.

Ce trouble est traitable par la psychothérapie et la réadaptation sociale et professionnelle. Si certains s’en tirent bien avec des soins ponctuels ou « par épisodes de soins », d’autres demandent un investissement plus substantiel. Plusieurs types de psychothérapies spécifiques existent, mais sont malheureusement peu disponibles.

Pour l’accès aux thérapies spécialisées, il y a malheureusement encore de longues listes d’attente et une iniquité interrégionale.

Malgré la gravité et la chronicité de cette condition, il y a un sous-investissement majeur dans les soins et la recherche sur le TPL, comparativement à d’autres troubles de santé physique ou mentale.

En recherche, les budgets pour le TPL ont représenté aussi peu que 2 % de l’investissement en schizophrénie ou en bipolarité.

Une stigmatisation importante existe toujours concernant le TPL et le manque d’investissement et d’organisation des services en continuum de soins pour ce trouble continue d’alimenter une discrimination à plusieurs niveaux des structures de soins.

Dans la lutte pour le rétablissement des personnes vivant avec le TPL, il est impératif de reconnaître également que les familles font partie intégrante de la solution⁠5. Investir dans les programmes familiaux fondés sur des preuves scientifiques n’est pas seulement une question de compassion, mais aussi d’efficacité. Les familles bien soutenues sont mieux équipées pour aider leur être cher à éviter les crises, à réduire les séjours hospitaliers et à favoriser un rétablissement durable de même que pour soutenir leur propre santé mentale et physique. La fondation Sashbear offre gratuitement à travers le Québec et le Canada un programme fondé sur les données probantes⁠6 aux membres de l’entourage, accessible en complémentarité avec ce que propose le système de santé.

Mai étant le mois de la sensibilisation au TPL, il s’agit d’un moment privilégié pour rappeler que plus il y aura de ressources spécialisées, bien formées et soutenues, plus nous réduirons les impacts individuels, familiaux et sociétaux pour un rétablissement durable. Un investissement national majeur est nécessaire pour le déploiement des services précoces et validés scientifiquement, et ce, pour tout le continuum de soins.

Cosignataires : Simon Poirier, Nadine Larivière, Pierre David, Suzane Renaud et Melissa Stern, membres du conseil d’administration de l’Association québécoise pour les soins et la recherche sur les troubles de la personnalité, et la Fondation Sashbear, organisme offrant un programme gratuit pour les familles à travers le Canada.

1. Lisez le communiqué gouvernemental « Le gouvernement présente le nouveau Fonds pour la santé mentale des jeunes »

2. Lisez l’article « Listes d’attente en santé mentale : Québec veut un ‟électrochoc” »

3. Consultez l’étude de l’INSPQ « Surveillance des troubles de la personnalité au Québec : prévalence, mortalité et profil d’utilisation des services »

4. Consultez l’étude de ScienceDirect « Population-based cost – offset estimation for the treatment of borderline personality disorder » (en anglais)

5. Lisez l’article du Globe and Mail « The forgotten caregivers : How training parents can help treat kids with mental illness » (en anglais)

6. Consultez le site web de la fondation Sashbear

