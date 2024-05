Des femmes se font assassiner, à coups de couteau. Depuis le début de l’année, Amanda Caza, Lorraine Marsolais, Naima Rezzek, Josianne Faucher, Narjess Ben Yedder, Marie-Claude Raymond, Hayette Bouguellid… toutes sont mortes après avoir été poignardées, plusieurs fois, par un mari, un ex-conjoint, un père.

Martine Delvaux Écrivaine

Le nombre de féminicides grandit, de jour en jour. Le nombre de femmes tuées est presque le même, au 28 mai 2024, que pour l’année 2023 au complet.* On sonne l’alarme, mais rien n’y fait, les foyers pour femmes subissant de la violence conjugale débordent, les fonds manquent, le gouvernement a d’autres chats à fouetter que des femmes qui se font assassiner.

Ça se passe à Montréal, Terrebonne, Candiac, Pointe-aux-Trembles, Saint-Basile-le-Grand, Montmagny, L’Épiphanie. Des femmes sont tuées. Des femmes perdent la vie. Des femmes se font prendre leur vie.

Ces femmes-là ont fait ce que font encore les femmes et qui consiste en une suite infinie de tâches, petites et grandes, dont la liste s’allonge dans leur esprit et qu’elles cochent, l’une après l’autre, une fois qu’elles ont été accomplies.

Ces femmes-là ont travaillé, c’est-à-dire donné d’elles-mêmes sans arrêt dans ce monde où tout est devenu difficile, se loger, se nourrir, se soigner, s’instruire. Un monde cousu de précarité.

Ces femmes-là avaient des rêves, des désirs, des souhaits, des idées, une pensée. Ces femmes-là faisaient le monde ; elles le créaient chaque jour de leur vie. Et voilà qu’elles en ont été expulsées. Leurs voix étouffées à jamais.

On dira qu’il s’agit de cas isolés. On dira que ces hommes avaient du mal à accepter d’être séparés de celle qu’ils aimaient. On dira que ces hommes ont perdu la tête ou qu’ils souffraient de maladie mentale. On dira que ces hommes aimaient trop et mal. Dans tous les cas, on singularisera, alors qu’il faudrait accepter, il me semble, de penser la collectivité. Cette collectivité qui prend, d’une manière ou d’une autre, la vie des femmes, au lieu de les protéger.

Dans La haine (1985), Günther Anders écrit que plus on est proche de la victime, plus on fait l’expérience de la haine, de cette haine qui se prend pour de l’amour, de cet amour qui est amour de la haine. D’où ma sidération, sans doute, devant le meurtre de ces femmes, poignardées, leur corps tout près de celui de la main qui tient le couteau, leur corps sans doute immobilisé par l’autre main de celui qui tient le couteau. Des mains qui ont jadis fait des gestes d’amour. Des mains qui disent aimer et qui pourtant tuent l’objet de leur soi-disant amour.

Pour que la haine cesse, il faut pouvoir la localiser en soi, comme le suggère Philippe Ivernel dans sa préface au texte d’Anders. Et j’ai envie d’ajouter qu’il faut la localiser non seulement à l’intérieur de soi en tant qu’individu, mais à l’intérieur de notre soi social.

Débusquer la haine dans notre collectivité. Débusquer cette haine collective qui fait que des hommes s’arrogent le droit de prendre la vie de celles qu’ils voient comme leurs femmes.

À côté de moi, pendant que j’écris, se trouve le dernier livre de Salman Rushdie, Knife, récit de l’attaque au couteau dont il a été victime, le 12 août 2022. L’écrivain a perdu un œil, il a été gravement blessé, mais il a survécu, et deux ans plus tard, il publie un livre où il revient sur ce moment inimaginable : quand un couteau est entré dans sa chair, plusieurs fois, sans qu’il ne puisse rien pour l’en empêcher. L’écriture est elle aussi un couteau, dit-il, en renvoyant à son livre. Une expression qu’on retrouve en titre d’un essai d’Annie Ernaux, paru en 2011, L’écriture comme un couteau, où elle décrit son écriture comme l’arme, presque, dont elle a besoin pour explorer la réalité extérieure ou intérieure, l’intime et le social dans le même mouvement.

Ainsi, contre les couteaux qui prennent la vie des femmes, restent peut-être les mots pour le dire, le dire vraiment. Trancher le voile qui recouvre le réel et regarder la vérité en face : qu’est-ce qui fait qu’on laisse des hommes prendre la vie des femmes, au lieu de chercher comment enrayer la haine ?

* Ce texte a été écrit avant qu’une femme ne succombe à ses blessures après avoir été poignardée mercredi soir à Laval.

