Les gens d’ici aiment leur cinéma. Ils en sont fiers. Nous en sommes fiers. Le cinéma fait rayonner le Québec partout dans le monde. Or, le cinéma québécois est en danger. Nous sommes des artisans œuvrant dans cette industrie et nous sommes inquiets, car il y a péril en la demeure. En cette veille de Gala Québec Cinéma, l’heure serait aux festivités, mais la situation actuelle nous oblige à lever un drapeau rouge pour l’avenir. Nous devons réagir. Les productions des prochaines années sont compromises, et ce, à cause de décisions prises par le gouvernement fédéral de Justin Trudeau.

Léa Clermont-Dion Réalisatrice et autrice

Pierre Even Fondateur, président et producteur d’Item 7

Lors de la campagne électorale de 2019, le Parti libéral du Canada a promis de bonifier de façon permanente le budget de Téléfilm Canada de 50 millions de dollars annuellement et à faire en sorte que l’organisme porte la proportion de son financement consacré à la production de langue française à 40 % de son enveloppe plutôt qu’à 33 %. À la suite des élections fédérales de 2021, le gouvernement a augmenté sa contribution à Téléfilm sur trois ans, passant de 20 millions, à 35 millions et à 50 millions en 2023-2024.

Cette somme de 50 millions de dollars aurait dû être confirmée et pérennisée dans le budget fédéral du mois de mars dernier ou lors de l’énoncé économique de l’automne 2023. Ce ne fut pas le cas. Nous demandons au gouvernement de faire cette annonce immédiatement.

Ne pas le faire aura des effets délétères sur l’industrie cinématographique en privant Téléfilm Canada des sommes nécessaires pour assurer les productions prévues dans les prochains mois. Tous les signataires de cette lettre tiennent à mettre en lumière les impacts catastrophiques qu’aura le report de la pérennisation du budget de Téléfilm Canada.

En clair, Téléfilm Canada perdra 40 % de son budget alloué à la production et des dizaines de projets en attente de financement se verront annulés. Cela mettra en péril l’emploi de milliers de personnes qui en dépendent. Et c’est aussi le public qui en paiera le prix : il y aura moins de films québécois sur nos écrans.

L’industrie de la production cinématographique est un moteur économique majeur pour le Québec. En 2021 et 2022, la production indépendante québécoise représentait environ 37 % de la valeur totale du volume de production, soit un peu plus d’un milliard de dollars, fournissant l’équivalent de près de 23 000 emplois temps plein directs et dérivés.

La mise à jour du budget de Téléfilm Canada par l’ajout de 50 millions de dollars a permis à une industrie déjà très affectée par la crise de la COVID-19 de reprendre un rythme de production plus normal. Cet investissement a porté fruit comme le démontrent les nombreux récents succès en salles. Depuis le début de l’année 2023, quatre longs métrages québécois ont franchi la barre du million et demi de dollars en recettes guichet, soit Le temps d’un été (Attraction, distribué par Immina Films), de même que Katak le brave béluga (10e Ave Productions, distribué par Maison 4 : 3), Testament, dernier opus de Denys Arcand (Cinémaginaire, distribué par TVA Films) et Les hommes de ma mère (Jessie Films, distribué par Immina Films). Simple comme Sylvain (Metafilms, distribué par Immina Films) dépasse aussi le million de dollars de recettes, portant à cinq le nombre de films ayant recueilli au moins un million de dollars de recettes en salles, une performance que nous n’avions pas vue depuis 2011.

Les Québécois aiment leur cinéma. Depuis la pandémie, ils sont nombreux à voir les films confectionnés par les gens d’ici. Nous souhaitons continuer à leur offrir des œuvres fortes et porteuses. Mais pour ce faire, nous devons avoir un gouvernement qui croit en sa culture et qui la finance adéquatement.

C’est pourquoi nous, signataires œuvrant au sein de cette industrie, demandons d’une même voix que le gouvernement du Canada confirme, dès à présent et sans attendre, l’augmentation pérenne du budget de Téléfilm Canada de 50 millions de dollars par année, assortie de l’obligation de consacrer 40 % de son budget total à la production francophone.

Si cela n’est pas fait, et ce urgemment, le cinéma québécois sera mis en péril pour les prochaines années. On mérite mieux.

Cosignataires

Roger Frappier, Denise Robert, Nicole Robert, Luc Déry, Christian Larouche, Denis Villeneuve, Denys Arcand, Patrick Roy, Patrick Huard, Claude Veillet, Richard Goudreau, Hélène Messier, Kim Nguyen, Luc Picard, Kim McCraw, Émile Gaudreault, Philippe Falardeau, Rémy Girard, Antonnello Cozzolino, François Arnaud, Olivier D. Asselin, Robin Aubert, Paul-E. Audet, Alexandre Auger, François Avard, Justine Baillargeon, Joe Balass, Manon Barbeau, Anaïs Barbeau-Lavalette, Rudy Barichello, Fabrice Barrilliet, Pascal Bascaron, Marilyn Bastien, Marie-Claude Beauchamps, Jean-Sébastien Beaudoin Gagnon, Charlotte Beaudoin-Poisson, Valérie Beaugrand-Champagne, Christine Beaulieu, Jonathan Beaulieu-Cyr, François Bégin, Anaëlle Béglet, Louis Bélanger, Yves Bélanger, Sylvain Bellemare, Patricia Bergeron, Maxime Bernard, Pierre-Yves Bernard, Antoine Bertrand, Irène Bessone, Emmanuel Bilodeau, Charles Binamé, Marc Biron, Nadine Bismuth, Annie Blais, Annick Blanc, Caroline Bodson, Sonia Boileau, Catherine Boily, Céline Bonnier, Maude Bouchard, Michel-Marc Bouchard, Éric K. Boulianne, François Bouvier, Jason Brennan, Judith Brès, Manon Briand, Evelyne Brochu, Sandrine Brodeur-Desrosiers, Geneviève Brouillette, Anne-Marie Cadieux, Jorge Camarotti, Eric Canuel, Marilyn Castonguay, Catherine Chabot, Jean-François Chagnon, Estelle Champoux, Gabrielle Chapdelaine, Lyne Charlebois, Patricia Chica, Aisling Chin-Yee, Monia Chokri, Tania Choueiri, Raymond Cloutier, Nicolas Comeau, Sandra Coppola, Sylvain Corbeil, Denis Côté, Guillaume Cyr, Marie-Michèle Cyr, Valérie D’Auteuil, Marc Daigle, Marie-Julie Dallaire, Jacques Davidts, Marie Davignon, Guillaume de Fontenay, François Delisle GianLucca Della Montagna, Stéphanie Demers, Fanie Demeule, Mathieu Denis, Sophie Deraspe, Johannie Deschambault, Ariane Deschênes, Josée Deschênes, India Desjardins, Sonia Despars, Alain DesRochers, Josée Desrosiers, Caroline Dhavernas, Sébastien Diaz, Alexandre Domingue, Anne Dorval, Fany Drew, Louis-Philippe Drolet, Tristan Dubois, Nicolas Dufour-Laperrière, Félix Dufour-Paperrière, Rémi Dufresne, Geneviève Dulude-De Celles, Christine-Dallaire Dupont, Yanie Dupont-Hébert, Audrey-Ann Dupuis-Pierre, Dominique Dussault, Jean-Philippe Duval, Guy Édoin, Anne Émond, Yan England, Bahija Essoussi, Raphaël Ettore, Christine Falco, Sophie Farkas Bolla, Marianne Farley, Martin Forget, Yves-Christian Fournier, Félize Frappier, Emanuel Fréchette, Rocio B. Fuentes, Sébastien Gagné, Stéphanie Gagné, Samuel Gagnon, Steve Galluccio, Jeannette Garcia, Juliette Gariepy, Jean-Pierre Gariépy, Bernard Gariépy Strobl, Anne-Marie Gélinas, Emmanuelle Gilbert, François Girard, Maxime Giroux, Yan Giroux, Geneviève Gosselin-G., Benoît Gouin, Maria Gracia Turgeon, Nancy Grant, Rachel Graton, Julie Groleau, Daniel Grou (Podz), Sylvain Guy, Étienne Hansez, Élaine Hébert, Geneviève Hébert, Martin Henri, Julie Hivon, Emanuel Hoss-Desmarais, Léonie Hurtubise, Eric Idriss-Kanago, François Jaros, Anik Jean, Mara Joly, Florence Julien-Gagnier, Olivier Kemeid, Cynthia Knight, Debra Kouri, Léane Labrèche-Dor, Robert Lacerte, Stéphane Lafleur, Patrice Laliberté, Guillaume Lambert, Jean-Christophe Lamontagne, Micheline Lanctôt, Ève Landry, Michel Langlois, Yan Lanouette-Turgeon, Stéphane Lapointe, Stéphanie Lapointe, Marie-Eve Larivière, Martin Laroche, Maryse Latendresse, Kelyna N Lauzier, Isabelle Lavigne, Geneviève Lavoie, Simon Lavoie, Khoa Lê, Maxime Le Flaguais, Jeanne Leblanc, Francis Leclerc, Lyne Legault, Catherine Léger, Jean-François Léger, Nicola Lemay, Martin Léon, Guy A Lepage, Magalie Lépine-Blondeau, Camille Lequenne, Philippe Lesage, Guillaume Lespérance, Marie-Evelyne Lessard, Yanick Létourneau, Marika Lhoumeau, Guillaume Lonergan, Kaven Mac Donald, Anik Magny, Fanny-Laure Malo, Sarah Mannering, Tobie Marier Robitaille, Galilé Marion-Gauvin, Guilayne Maroist, Mylène McKay, Andreas Mendritzki, Marc Messier, Charles-Olivier Michaud, Sara Mishara, Louis Morissette, Stéphanie Morissette, Stéphane Moukarzel, Béatrice Moukhaiber, Daniela Mujica, Serge Noël, Giacomo Nudi, Julie O’Bomsawin, Rafaël Ouellet, Hany Ouichou, Chantale Pagé, Stéphanie Pagès, Nicolas Paquet, Louis-Martin Paradis, Clodie Parent, Kevin Parent, Eric Parenteau, Bernadette Payeur, Fred Pellerin, Frédérick Pelletier, Guy Pelletier, François Pelloquin, Marie-Chantal Perron, Ginette Petit, Henri Picard, David Pierrat, Carmine Pierre-Dufour, Sébastien Pilote, Natalie Plante, Ronald Plante, Elodie Pollet, Léa Pool, Jeanne-Marie Poulain, Marie-Claude Poulin, Jean-François Pouliot, Brigitte Poupart, Sébastien Poussard, Johanne Prégent, Danielle Proulx, Luc Raymond, Patrick Raymond, Maxime René de Cotret, Sophie Ricard-Harvey, René Richard Cyr, Tim Ringuette, Marc-Antoine Rioux, Chloé Robichaud, Lucie Robitaille, Patrice Robitaille, Sébastien Rose, Julie Roy, Lise Roy, Annie Saint-Pierre, Line Sander Egede, Nancy Florence Savard, Geneviève Schmidt, Patrick Senécal, Barbara Shrier, Marc Simpson-Threlford, Neegan Sioui-Trudel, Anne Sirois, Michael Solomon, Martin Talbor, Martin Talbot, Yann Tanguay, Christine Tannous, Abeille Tard, Éric Tessier, Catherine Therrien, Yvann Thibodeau, Kim Thuy, Gabrielle Tougas-Fréchette, Ziad Touma, Catherine-Anne Toupin, Charles Tremblay, François Tremblay, Ricardo Trogi, Camille Trudel, André Turpin, David Uloth, Sylvie Van Brabant, Guillaume Vasseur, Lucie Veillet, Patrice Vermette, Myriam Verreault, Marie Vien, Guillaume Vigneault, Véronique Vigneault, Pierre Villepelet, Kristina Wagenbauer, Laurence Wells et Mariloup Wolfe.