Lorsqu’une municipalité offre du transport en commun, elle offre un service clé en main à la population. Elle finance non seulement l’infrastructure de fond (la voirie), mais également le matériel roulant (les autobus), elle tient compte de l’accessibilité des ménages aux arrêts, ajoute des trottoirs en conséquence, planifie les lignes selon les lieux de destination et les horaires selon la demande.

Brigitte Milord Économiste consultante, associée de recherche à la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal et professionnelle de recherche au CIRANO

Lorsque le gouvernement du Québec construit une autoroute, il externalise la plupart de ces coûts. En effet, il délègue la responsabilité du matériel roulant aux ménages en leur demandant de payer pour des véhicules coûteux qui resteront stationnés 95 % de leur vie utile. Il laisse également les ménages se débrouiller avec la congestion et la planification de leurs déplacements. À travers la voirie locale, il délègue finalement aux municipalités le coût de l’accessibilité à ses infrastructures.

N’allez pas croire que j’ai nécessairement un préjugé favorable à l’égard des municipalités. Certaines d’entre elles aménagent leur territoire autour du réseau supérieur de manière à éviter de dépenser pour un service de transport en commun.

C’est bien là tout le drame de la réforme de 1990. En scindant les responsabilités, elle incite constamment les acteurs du système à chercher à transférer une partie de leurs coûts sur un autre.

La gouvernance actuelle favorise par ailleurs une gestion de courte vue et politise les décisions. Les élus coupent glorieusement le ruban d’infrastructures surdimensionnées, tout en sachant qu’ils n’auront pas à assumer les coûts d’entretien et de réparation à long terme. Leur mandat sera terminé. Bonne chance au suivant. À cet égard, j’ai de la compassion pour la ministre qui doit composer avec les décisions de ses prédécesseurs.

En raison de la gouvernance, les élus qui nous représentent n’ont pas intérêt à trouver la meilleure solution. Celle qui respecterait non seulement la capacité de payer des contribuables, actuels et futurs, mais qui serait aussi efficace, écologique et inclusive. Chacun cherche simplement à réduire ses dépenses. Il n’est pas étonnant d’observer que la dispute percole dans la population. Les automobilistes d’un côté et le transport en commun de l’autre.

Après avoir dit tout cela, il est important de souligner que c’est le gouvernement du Québec qui a la plus grande part de responsabilité dans cette histoire. C’est lui qui a fixé les règles du jeu en 1990 et lui seul peut y remédier.

L’argent sort toujours de la poche du contribuable

Ailleurs dans le monde, les débats sont moins politiques, moins émotionnels. Les décisions sont guidées par des données probantes et des analyses rigoureuses. La finalité est le bien-être du contribuable, sachant que l’argent sort toujours de sa poche, peu importe la nature de l’impôt payé.

En raison de la gouvernance, nous ne disposons d’aucun outil sérieux d’évaluation. Par exemple, le guide d’analyse avantages-coûts du ministère de Transports du Québec est conçu pour minimiser les dépenses du gouvernement, peu importe les impacts sur les finances des ménages, des municipalités ou la rentabilité du transport en commun.

La gouvernance a finalement pour effet de cultiver une culture du secret. Les études entourant le troisième lien ne sont pas les seules qui n’ont pas été rendues publiques.

Les tablettes des ministères et des villes débordent d’études nécessaires à la compréhension des enjeux par la population, l’instauration d’un environnement favorable à des débats rationnels et une prise de décision objective. Ces études sont payées par les contribuables et appartiennent à la population.

Si une agence doit naître, celle-ci doit non seulement être indépendante du politique, mais aussi être responsable de tous les modes et assumer tous les coûts, incluant l’entretien. Il faut cesser de scinder les responsabilités et de penser en silos.

