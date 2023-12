Jeudi soir, Fabiola Nyrva Aladin animait le 8e Gala Artisans Québec Cinéma au Studio TD, où 18 des 30 prix Iris ont été remis dans les catégories techniques, documentaires et courts métrages.

Parmi les 47 films, toutes catégories confondues, sortis entre le 6 mars 2022 et le 31 août 2023, concourant pour 30 prix Iris, Viking, de Stéphane Lafleur, s’est démarqué au Gala Artisans en obtenant 7 prix Iris. Nommé 18 fois, Viking, rappelons-le, affrontera Babysitter, de Monia Chokri, Les chambres rouges, de Pascal Plante, Le plongeur, de Francis Leclerc, Arsenault et fils, de Rafaël Ouellet, Falcon Lake, de Charlotte Le Bon, et Noémie dit oui, de Geneviève Albert, pour l’Iris du Meilleur film, dimanche, au Gala Québec Cinéma.

PHOTO VIVIEN GAUMAND, FOURNIE PAR LE GALA QUÉBEC CINÉMA Fabiola Nyrva Aladin, l'animatrice

Jeudi soir, plusieurs artisans de Viking ont donc pu monter sur la scène du Studio TD. André-Line Beauparlant, Sara Mishara et Sophie Leblond ont, dans l’ordre, remporté les Iris de la Meilleure direction artistique, de la Meilleure direction de la photographie et du Meilleur montage. Pour leur part, Marie-Claude Lafontaine et Simon Beaupré ont reçu l’Iris des Meilleurs effets visuels, tandis que Sylvain Bellemare, Bernard Gariépy Strobl et Pierre Bertrand sont repartis avec l’Iris du Meilleur son. Le prix des Meilleurs costumes a été attribué à Sophie Lefebvre et celui de la Meilleure distribution des rôles, à Lucie Robitaille et Dandy Thibaudeau chez Casting Lucie Robitaille.

PHOTO STÉPHANE BOURGEOIS, FOURNIE PAR TVA FILMS Image tirée du film Farador

Le prix du Meilleur maquillage a été attribué à Lyne Tremblay, Faustina De Sousa, François Gauthier et Michael Loncin pour Farador, d’Édouard Albernhe Tremblay ; et l’Iris de la Meilleure coiffure à Richard Hansen, Réjean Forget et Johanne Hansen pour La cordonnière, de François Bouvier. Pour sa part, Daniel Bélanger a remporté l’Iris de la Meilleure musique originale pour Confessions, de Luc Picard.

Falcon Lake, de Charlotte Le Bon, a récolté l’Iris du Film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec.

Un doublé pour Geographies of Solitude

Geographies of Solitude a permis à la réalisatrice Jacquelyn Mills de mettre la main sur deux prix, soit l’Iris de la Meilleure direction de la photographie (film documentaire) et, avec le concepteur sonore Andreas Mendritzki, l’Iris du Meilleur son (film documentaire).

Pour sa part, l’Iris du Meilleur montage (film documentaire) a été remis au réalisateur Jeremiah Hayes pour Dear Audrey. Gabor, de Joannie Lafrenière, a été couronné du prix de la Meilleure musique originale (film documentaire) grâce à l’autrice-compositrice-interprète Gervaise.

Côté court

Enfin, les courts métrages Madeleine, de Raquel Sancinetti, Notes sur la mémoire et l’oubli, d’Amélie Hardy, et Invincible, de Vincent-René Lortie, ont respectivement obtenu les Iris du Meilleur court ou moyen métrage (animation), du Meilleur court ou moyen métrage (documentaire) et du Meilleur court ou moyen métrage (fiction).

Dimanche, dès 20 h, sur Noovo et noovo.ca, Jay Du Temple animera le Gala Québec Cinéma, où 12 prix Iris seront distribués, dont ceux d’interprétation, l’Iris hommage à Rémy Girard et le Prix du public. Figurent dans cette catégorie 23 décembre, de Myriam Bouchard, Confessions, de Luc Picard, Katak le brave béluga, de Christine Dallaire-Dupont et Nicola Lemay, Le temps d’un été, de Louise Archambault, et Les hommes de ma mère, d’Anik Jean.