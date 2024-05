Denis Villeneuve et Patrick Huard honorés

Les noms de Denis Villeneuve et de Patrick Huard s’ajoutent à ceux des lauréats de prix Écrans canadiens spéciaux déjà annoncés. Le réalisateur et l’acteur sont honorés pour l’ensemble de leur carrière.

Denis Villeneuve recevra le Prix icône de l’Académie soulignant sa contribution « exceptionnelle et continue » à l’industrie audiovisuelle nationale ou étrangère. Le cinéaste de Dune, Blade Runner, Arrival et Incendies est « reconnu pour sa minutie et la singularité de ses images », souligne le communiqué émis par l’organisation.

Patrick Huard, récipiendaire du Prix Earle-Grey, est honoré en tant qu’acteur à la télévision et au cinéma. Le jeu n’est toutefois qu’une facette du talent de l’ex-humoriste, qui est aussi auteur, animateur, réalisateur et producteur.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Patrick Huard en 2022.

Un troisième prix sera remis à Michael MacMillan, PDG de l’entreprise de production Blue Ant Media. Il recevra le Prix Leadership de l’industrie. « Tous trois ont considérablement marqué nos écrans, tant au Canada qu’à l’étranger », souligne Tammy Frick, cheffe de la direction de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

Les lauréats recevront leur prix au cours de la Semaine du Canada à l’écran, qui se tiendra à Toronto entre le 26 mai et le 1er juin.