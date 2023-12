PHOTO JON PACK, A24 VIA ASSOCIATED PRESS

Past Lives et May December en tête des nominations

Les films Past Lives, de Celine Song, May December, de Todd Haynes et American Fiction de Cord Jefferson ont obtenu cinq nominations, dont celle du meilleur long métrage, aux Film Independent’s Spirit Awards.

Lindsey Bahr Associated Press

Le film romantique de Song, mettant en vedette Greta Lee et Teo Yoo dans le rôle d’amis d’enfance qui se reconnectent plus tard dans la vie, a décroché des nominations pour sa réalisation, son scénario et pour ses deux acteurs.

May December, portant sur une actrice qui va à la rencontre d’une femme qu’elle va incarner à l’écran relativement à une liaison ayant fait scandale, a reçu des nominations pour ses acteurs, Natalie Portman et Charles Melton, ainsi que pour sa scénariste, Samy Burch.

PHOTO FRANÇOIS DUHAMEL, NETFLIX VIA ASSOCIATED PRESS Natalie Portman et Julianne Moore dans une scène de May December

Quant à American Fiction, le travail de l’acteur principal, Jeffrey Wright, dans le rôle d’un romancier frustré, a été reconnu, tout comme les acteurs Erika Alexander et Sterling K. Brown. Jefferson a été nommé pour son scénario, mais pas pour sa réalisation.

Les Spirit Awards limitent l’admissibilité aux productions dont le budget est inférieur ou égal à 30 millions US, ce qui signifie que des films comme Oppenheimer, Maestro et Poor Things ne se retrouvent pas en nomination. L’organisation est également passée à des prix d’interprétation non genrés en 2022.

Le grand gagnant de l’année dernière a été Everything Everywhere All At Once, qui a remporté sept prix, dont celui du meilleur long métrage, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Michelle Yeoh et Ke Huy Quan – catégories dans lesquelles ils ont ensuite remporté les Oscars.

Les Spirit Awards récompensent également des séries télévisées. Parmi les séries en nomination, on retrouve Jury Duty, pour la meilleure série et la meilleure distribution ainsi que Beef pour la meilleure série et les acteurs Steven Yeun et Ali Wong. La série The Last of Us se retrouve quant à elle en lice pour ses acteurs Bella Ramsey, Murray Bartlett et Nick Offerman. Billie Eilish a également été sélectionnée pour Swarm.

Aidy Bryant de Saturday Night Live anime la cérémonie qui aura lieu le 25 février à Santa Monica, en Californie. Le gala sera diffusé en direct sur les chaînes YouTube d’IMDb et de Film Independent.