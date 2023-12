Il faut réformer en profondeur l’école publique

Afin de bénéficier pleinement des possibilités offertes par la mondialisation, les nouvelles technologies d’information et de communications et l’internationalisation des cultures, les pays et les régions doivent développer efficacement leur capital humain. L’éducation, l’apprentissage et la formation continue de même que les compétences et le degré d’employabilité des travailleurs font partie intégrante du processus de développement du capital humain, facteur clé de croissance et de bien-être.