Un millier de résidences ont été évacuées de toute urgence à Chute-Saint-Philippe et Lac-des-Écorces dans les Laurentides, dimanche soir après 22 h. C’est qu’une digue en bordure du réservoir Kiamika menace de céder.

Le ministère de la Sécurité publique a lancé une alerte de gravité « extrême » dimanche, un peu après 22 h, concernant les résidences situées en bordure des rivières Kiamika et du Lièvre. Les évacuations se sont poursuivies lundi en matinée. La route 117, qui relie l’Abitibi au sud du Québec, reste ouverte à la circulation même si un tronçon se trouve dans le périmètre évacué.

« Il s’agit d’une mesure préventive en cas d’un évènement majeur », a expliqué Billie Piché, coordonnatrice aux communications de la MRC Antoine-Labelle, lundi matin lors d’une conférence de presse. « S’il devait y avoir une urgence au niveau des inondations, les délais seraient trop courts pour évacuer. C’est pour ça qu’on le fait de manière préventive », a-t-elle poursuivi.

Le Centre sportif Jacques-Lesage à Mont-Laurier a été converti en refuge pour les citoyens évacués, dès dimanche soir. « Les gens évacués qui ont un lieu où résider, chez des amis ou de la famille, on leur demande quand même de se rendre au Centre sportif pour s’enregistrer afin qu’on puisse faire un dénombrement officiel », a demandé Mme Piché.

Chantale Jeannotte, députée de la circonscription de Labelle, a également voulu se faire rassurante lors de cette conférence de presse. « Présentement, il n’y a personne en danger. Tout le monde est en sécurité. C’est important de le dire. Ce sont des mesures préventives », a-t-elle dit avec insistance.

Cinq jours

L’avis d’évacuation demande aux citoyens de prévoir une évacuation d’au moins cinq jours.

Une telle mesure a été mise en place « en raison des dangers existant à la suite d’inspection au niveau des infrastructures du barrage Kiamika, digue Morier », a indiqué la municipalité de Chute-Saint-Philippe sur sa page Facebook.

La Direction générale des barrages et la Sécurité publique s’adresseront d’ailleurs aux médias, lundi en après-midi, pour répondre aux questions concernant l’état du barrage Morier. Le ministère de l’Environnement, qui s’assure de la sécurité des barrages de la province, sera également présent.

Des agents de la Sûreté du Québec (SQ) ont été mobilisés dans les « endroits névralgiques » du secteur en assistance au ministère de l’Environnement, à la Sécurité civile et aux municipalités concernées, a confirmé à La Presse Catherine Bernard, porte-parole de la SQ.

Des policiers ont notamment fait du porte-à-porte pour s’assurer de l’évacuation et de la sécurité de tous les résidants concernés par « l’ordre d’évacuation préventive », souligne-t-elle. La SQ restera sur place pour établir des périmètres de sécurité et protéger les résidences évacuées, ajoute-t-elle.

Un barrage à « forte contenance », des municipalités en aval

Le ministère de l’Environnement est propriétaire de la digue Morier, barrage à forte contenance situé en bordure de l’immense réservoir Kiamika et de la rivière du même nom.

À l’origine, le réservoir était formé de deux lacs, les lacs Kiamika supérieur et inférieur. La James MacLaren Company, qui possède les droits hydroélectriques sur la rivière du Lièvre, fait toutefois construire la digue Morier et le barrage au milieu des années 50. Québec en est aujourd’hui le propriétaire, tout comme les barrages Reno, Meilleur et la centrale Rapides-des-Cèdres.

La digue Morier, d’une longueur de 678 mètres et d’une hauteur de 15,85 mètres, a une capacité de retenue de 382 000 000 mètres cubes d’eau, selon la fiche technique du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Le « niveau des conséquences » de la rupture de cette digue de terre est classé comme étant « très important » par le ministère. La dernière évaluation du barrage date de décembre 2019. Aucun correctif n’était requis à l’époque, selon le ministère.

Des entreprises privées possèdent également des barrages sur la rivière au Lièvre. Brookfield est propriétaire des centrales High Falls, Dufferin, Masson, et des barrages Rhéaume et Poupore. Boralex possède la centrale Buckingham.

La rivière au Lièvre se jette dans la rivière des Outaouais à la hauteur de Masson.

Le ministère de la Sécurité publique souligne qu’il est « en communication avec les municipalités en aval de la digue. » « On est en mode prévention pour l’ensemble des scénarios », souligne l’attaché de presse du ministre François Bonnardel, Maxime Bélanger.

Ces barrages qui ont cédé

D’autres barrages ont déjà cédé cette année au Québec, provoquant des inondations. Ç’a été le cas à Sainte-Émélie-de-l’Énergie et à Chertsey, dans Lanaudière, lors des crues printanières de 2023.

À Baie-Saint-Paul, en mai dernier, des sinistrés ont aussi vu leur demeure inondée en moins d’une vingtaine de minutes avec la rupture d’une digue de protection en plein centre-ville.

Dans Charlevoix, cet automne, un barrage en bordure du lac Monique a cédé, rapportait récemment La Presse.

L’eau a créé un sillon de plusieurs mètres de profondeur et détruit une route forestière. Il existe des milliers de barrages à travers la province. À lui seul, le ministère de l’Environnement est propriétaire de 930 barrages gouvernementaux, soit 391 à forte contenance (comme la digue Morier), 263 à faible contenance et 276 petits barrages.