Daniel Langlois (1957-2023) « Ils étaient totalement inscrits dans le tissu social de la Dominique »

Il y a trois semaines, le réalisateur et metteur en scène François Girard et sa conjointe ont retrouvé leurs amis Daniel Langlois et Dominique Marchand dans la beauté et la quiétude du Coulibri Ridge Resort, en Dominique. Pendant plusieurs jours, les deux hôtes ont fait découvrir à leurs invités les paysages à couper le souffle qu’offre cette île située en plein cœur des Caraïbes. Les deux couples ont voyagé à bord du véhicule de Langlois.