Québec annonce la création prochaine de « projets régionaux » de protection des caribous forestiers de Charlevoix et des caribous montagnards de la Gaspésie, reléguant à plus tard sa stratégie de protection des autres hardes de caribous de la province, reportée depuis des années.

La superficie et les limites des territoires visés par les projets, leur localisation exacte et les modifications réglementaires envisagées feront l’objet de consultations jusqu’à la fin de juillet auprès des communautés concernées et des Premières Nations.

Le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Benoit Charette et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts Maïté Blanchette Vézina en ont fait l’annonce mardi après-midi à Sainte-Anne-des-Monts, à la veille de la date butoir fixée par Ottawa.

Le ministre fédéral de l’Environnement Steven Guilbeault avait sommé le gouvernement Legault de présenter « au plus tard le 1er mai » sa stratégie de protection et de rétablissement du caribou, à défaut de quoi Ottawa pourrait prendre des mesures, avant l’été, pour protéger cette espèce menacée.

Québec a l’intention de protéger légalement l’habitat des caribous « en cohérence avec les réalités régionales », a déclaré le ministre Charette, cité dans le communiqué.

« C’est pourquoi nous proposons une approche adaptée à chacune d’entre elles qui favorisera la participation des acteurs locaux et des Premières Nations », a-t-il ajouté.

« Les consultations à venir vont nous permettre de prendre connaissance de ce que les gens ont à dire et d’adapter le plan proposé en conséquence », a quant à elle affirmé la ministre Blanchette Vézina.

Ce que l’on vise, c’est l’équilibre entre la protection de la biodiversité et le développement économique des régions concernées. Maïté Blanchette Vézina

Les mesures annoncées mardi nécessiteront des investissements de 59,5 millions de dollars.

Le caribou montagnard de la Gaspésie a été désigné comme espèce menacée en 1983 par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada ; le gouvernement québécois l’a inscrit comme espèce vulnérable en 2001, puis comme espèce menacée en 2009.

Le caribou forestier est quant à lui désigné comme espèce vulnérable depuis 2005, au Québec.

Le communiqué du gouvernement québécois ne dit rien des mesures qui seront éventuellement proposées pour protéger les autres hardes de caribous, notamment celle du Pipmuacan, sous forte pression.

Projet reporté à Val-d’Or Le projet de Québec d’augmenter la population de caribous de Val-d’Or en y ajoutant six caribous capturés dans le Nord-du-Québec est reporté d’un an. Cette « supplémentation » de cette harde vivant en captivité depuis 2020, annoncée au début de mars, a été mise sur la glace « à la suite d’échanges avec divers partenaires du milieu […] afin de poursuivre les discussions pour mieux intégrer leurs préoccupations et consolider le projet », a indiqué sans autre détail Ève Morin Desrosiers, porte-parole du ministère de l’Environnement. La population de caribous Val-d’Or compte neuf bêtes, dont trois nées au cours des trois dernières années.