Québec doit agir sans délai pour assurer la survie du caribou et doit revoir sa gestion des forêts, conclut la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, dans un rapport publié lundi, qui écorche le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Jean-Thomas Léveillé La Presse

« Il y a urgence d’agir », affirme la Commission, qui constate que le gouvernement est conscient « depuis plus d’une vingtaine d’années » des problèmes qui affectent le caribou.

« Le temps a déjà hypothéqué lourdement la situation [et] nous risquons de franchir un point de non-retour », écrivent les commissaires, qui soumettent 35 recommandations au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

En premier lieu : « procéder le plus rapidement possible à l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de protection et de rétablissement du caribou forestier », qui se fait attendre depuis des années.

En attendant, le MFFP devrait implanter immédiatement des mesures de protection comme des moratoires pour protéger les grands massifs de forêt mature, suggère la Commission.

