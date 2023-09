Le plus beau voyage

J’ignore à partir de quel âge on peut commencer à se dire « vieux ». Ces dernières années, pour préserver mes genoux et mon dos trop usés, j’ai dû renoncer au jogging et au hockey, et il ne me reste plus désormais que la marche, le ski de fond et le vélo pour garder la santé. Pour les profs de cégep, il n’y a peut-être qu’un seul critère sérieux qui confirme qu’on est passés de « jeunes » à « vieux » : c’est quand nous découvrons soudain que les élèves assis devant nous pourraient être nos enfants.