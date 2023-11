Hydro-Québec, qui dit vouloir dépenser entre 155 et 185 milliards de dollars d’ici 2035 pour bonifier son réseau et développer de la nouvelle électricité.

Cent quatre-vingt-cinq. Milliards. De. Dollars. Rarement, sinon jamais, on a vu une telle somme apparaître dans les discussions publiques au Québec. Le chiffre figure dans le récent plan d’action d’Hydro-Québec, qui dit vouloir dépenser entre 155 et 185 milliards de dollars d’ici 2035 pour bonifier son réseau et développer de la nouvelle électricité.

On s’en doute : 185 milliards de dollars, c’est du gros fric. Mais entre les 7 milliards d’aide accordés à Northvolt, les 8 milliards du tramway à Québec ou les 36 milliards qu’aurait coûtés un REM de l’Est souterrain, on en perd le sens des proportions.

Voici quelques comparaisons pour comprendre l’ampleur du plan aussi pharaonique que nécessaire d’Hydro-Québec.

185 milliards, c’est…

• Près de 16 milliards par année pendant 12 ans – soit le double des investissements faits lors de la construction des grands barrages de la Baie-James ;

• 20 846 $ par Québécois, enfants et bébés inclus, ou 1737 $ par année jusqu’en 2035 ;

• 17 fois ce qu’ont versé en impôts en 2022-2023 toutes les entreprises du Québec – du petit café du coin aux géants comme Metro, Desjardins, Québecor et BCE. Par année, les investissements d’Hydro-Québec (jusqu’à 16 milliards) pourraient ainsi dépasser l’ensemble des recettes fiscales récoltées auprès des entreprises (10,88 milliards en 2022-2023).

18,5 troisièmes liens

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le plan d’action d’Hydro-Québec équivaut à construire un troisième lien et demi par année pendant 12 ans.

Avec son coût estimé de 10 milliards, le troisième lien à Québec fait beaucoup jaser. Le plan d’action d’Hydro-Québec équivaut à construire un troisième lien et demi par année pendant 12 ans.

5 millions d’années de travail

Un Québécois rémunéré au revenu médian (36 400 $ par année) devrait travailler 5 millions d’années pour payer à lui seul les investissements d’Hydro-Québec.

Plus que le plan complet d’infrastructures

Entretien et développement du réseau routier. Amélioration et électrification du transport collectif. Agrandissement d’hôpitaux. Construction et rénovation d’écoles, de CPE, de logements sociaux : le gouvernement du Québec a un plan d’infrastructures de 150 milliards pour les 10 prochaines années. Avec 185 millions sur 12 ans, le plan d’Hydro-Québec surpasse donc les investissements prévus pour tout le reste des infrastructures de la province.

69 fois le logement social

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Les Habitations Jeanne-Mance au centre-ville de Montréal

Le plan d’infrastructures du Québec prévoit des investissements de 903 millions d’ici 10 ans pour le logement social et abordable. Lors de la récente mise à jour économique, le gouvernement Legault a ajouté 1,8 milliard pour le logement. Au cabinet du ministre des Finances Eric Girard, on nous dit que l’ensemble de la somme sera consacré au logement social et abordable. Ça fait un total de 2,7 milliards pour cet enjeu criant.

Plus d’un tiers du PIB du Québec

Le produit intérieur brut du Québec s’élève à environ 525 milliards. En 12 ans, les investissements d’Hydro-Québec pourraient atteindre plus du tiers de cette somme.

Plus que la fortune de Warren Buffett ou de Bill Gates

En dollars, le plan d’action d’Hydro-Québec surpasse la fortune de Warren Buffett ou celle de Bill Gates, respectivement les cinquième et sixième hommes les plus riches du globe selon le magazine Forbes. La fortune de Buffett est évaluée à 115,7 milliards US, soit environ 160 milliards canadiens. Celle de Bill Gates est très semblable.

Selon Forbes, seules quatre personnes pourraient payer d’un coup la facture du plan d’action d’Hydro-Québec. Il s’agit d’Elon Musk (SpaceX, Tesla), de Bernard Arnault (LVMH), de Jeff Bezos (Amazon) et de Larry Ellison (Oracle).

18,5 fois la fortune d’Alain Bouchard

PHOTO RYAN REMIORZ, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Alain Bouchard, cofondateur de Couche-Tard

Toujours selon Forbes, l’homme le plus riche du Québec est Alain Bouchard, cofondateur de Couche-Tard. Sa fortune d’environ 10 milliards CAN équivaut à un peu plus de 5 % des investissements prévus par Hydro-Québec d’ici 2035.

Toutes les maisons de Montréal et les condos du Plateau

Avec 185 milliards de dollars, on pourrait acheter toutes les maisons individuelles, jumelées ou en rangée de l’agglomération de Montréal (il y en avait 167 200 en 2021 selon la Ville de Montréal, à un prix médian actuel de 750 000 $). Il resterait encore 59,6 milliards dans la cagnotte, ce qui permettrait d’acheter tous les appartements et condos des arrondissements du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest (il y a 96 345 appartements en tout, ce qui laisse 618 600 $ par logement – bien au-dessus du prix médian pour l’ensemble de Montréal, soit 450 000 $).

Sources : Hydro-Québec, Institut de la Statistique du Québec, ministère des Finances du Québec, Plan d’infrastructures du Québec, Forbes, Ville de Montréal, Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

Une version précédente de ce texte indiquait que le PIB du Québec est de 422 milliards au lieu de 525 milliards. Nos excuses.