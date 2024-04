L’énigme d’une génération de jeunes hommes conservateurs

On savait que les membres de la génération Z, c’est-à-dire les personnes nées à la toute fin des années 1990, se distinguaient de leurs aînés par leurs opinions politiques plus progressistes. Ce que révèlent des articles comme « A new global gender divide is emerging »1, publié dans le Financial Times en janvier 2024, est que cette génération est en fait profondément divisée sur ces sujets, et selon une ligne de démarcation que certains n’avaient peut-être pas imaginée : le genre.