Qui remplacera Hubert Reeves ?

Parmi les grands disparus de 2023, on compte l’astrophysicien et vulgarisateur scientifique Hubert Reeves, qui nous a quittés en octobre. « Je me pose la question depuis sa mort, surtout étant père d’un jeune enfant. Qui peut maintenant occuper cette place dans l’imaginaire des enfants (et des adultes) ? », m’a écrit un lecteur, Sébastien Lynch.