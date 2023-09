L’actualité bouge vite. Retour sur des évènements marquants de la semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

Des militaires SS au Canada

PHOTO PATRICK DOYLE, ASSOCIATED PRESS L’ancien combattant Yaroslav Hunka, applaudi aux Communes la semaine dernière, a fait partie d’une unité SS durant la Seconde Guerre mondiale.

Un ancien combattant ayant fait partie d’une unité SS pendant la Seconde Guerre mondiale a été applaudi la semaine dernière à Ottawa en présence du président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky. L’affaire a entraîné la démission d’Anthony Rota, président la Chambre des communes, et plongé le Canada dans l’embarras sur la scène internationale. Les parlementaires ignoraient le passé de Yaroslav Hunka, mais le scandale a soulevé une question : comment des militaires d’une unité SS sont-ils arrivés au Canada ? Nicolas Bérubé a fouillé la question.

Miser gros sur la filière batterie

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le premier ministre du Québec, François Legault, lors de la présentation du montage financier du projet de Northvolt jeudi

C’est un investissement titanesque : Québec et Ottawa ont annoncé cette semaine une aide de plusieurs milliards à la jeune pousse Northvolt pour son projet d’usine sur la Rive-Sud de Montréal. On y fabriquera des cellules de batteries. Qu’est-ce que c’est, au juste ? Ce sont des unités qui, reliées les unes aux autres, forment la batterie que l’on trouve dans un véhicule électrique. Plus les cellules sont grandes et nombreuses, plus la batterie du véhicule peut emmagasiner de l’énergie. Nos collègues Tommy Chouinard et Julien Arsenault nous donnent ici des détails sur ce pari que font nos gouvernements.

Dormez-vous suffisamment ?

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Une étude menée auprès de 300 dirigeants de PME a révélé qu’ils dorment en moyenne 6 h 42 min en semaine.

Vous souhaitez être plus performant au travail ? Assurez-vous de dormir suffisamment. Environ 30 % de la population manque de sommeil et cette proportion grimpe à 55 % chez les entrepreneurs. Une étude menée auprès de 300 dirigeants de PME a révélé qu’ils dorment en moyenne 6 h 42 min en semaine. Pourtant, les avantages de dormir entre 7 et 9 heures chaque nuit sont indéniables. Voici un texte qui vous réconfortera la prochaine fois que vous vous offrirez le luxe de dormir plus tard le matin !

Incendies de forêt : personne n’est à l’abri

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Les incendies de forêt ont menacé ou brûlé des milliers de foyers un peu partout dans le monde au cours des derniers mois.

De Lebel-sur-Quévillon à Maui en passant par la Grèce, les flammes ont menacé ou brûlé des milliers de foyers au cours des derniers mois. Au Québec, malgré des incendies de forêt d’une ampleur sans précédent, les dommages ont été très limités. Ce serait pourtant une erreur de penser que le pire est derrière nous. « Même si on a échappé au pire, c’est un wake-up call pour l’ensemble du Québec – Saint-Jérôme, Mont-Laurier, peu importe ! Plus personne n’est à l’abri », a déclaré Joël Sauvé, directeur de la sécurité incendie de Sept-Îles, une ville qui a aussi échappé de peu à un brasier. Voyez comment rendre nos milieux de vie moins vulnérables au feu dans le dossier de Marie-Claude Malboeuf.

Une croissance démographique phénoménale

PHOTO JENNIFER GAUTHIER, ARCHIVES REUTERS Vancouver, en Colombie-Britannique. Dans cette province, la population croît à un rythme de 3 % par année.

La population canadienne croît à un rythme jamais vu depuis le baby-boom des années 1950. Avec un taux de croissance de la population de l’ordre de 3,3 % par an, le Canada surpasse tous les autres pays du G7 à ce chapitre. L’immigration représente 98 % de cette croissance. Mais si les demandeurs d’asile ont attiré l’attention au cours des derniers mois, ils restent beaucoup moins nombreux que les titulaires de permis de travail, par exemple. Au Québec, la croissance est plus lente, à 2,3 %. Explorez les plus récentes statistiques dans un article de Nicolas Bérubé.